Два робота-тренажера за четыре млн рублей помогут тюменцам в реабилитации

Стоимость техники составляет 4,5 млн рублей. Новое оборудование поможет пациентам в скорейшей реабилитации после инсульта или автомобильной аварии. Роботы анализируют внутренние процессы организма в момент терапии и настраивают свою работу автоматически.
Врачи отмечают, что техника может применяться для пациентов реанимации, когда человек обездвижен. Это поможет держать в тонусе мышцы человека в условиях длительного пребывание в стационаре.
«Электростимуляция помогает ему пассивно включать в работу ноги и руки», - отмечают в департаменте здравоохранения.