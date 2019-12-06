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Два робота-тренажера за четыре млн рублей помогут тюменцам в реабилитации

6 декабря 2019, 12:31
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Два робота-тренажера за четыре млн рублей помогут тюменцам в реабилитации
Два робота помогут жителям Тобольска восстановить двигательные функции. Новое оборудование поступило в ОБ №3, сообщает департамент здравоохранения области.

Стоимость техники составляет 4,5 млн рублей. Новое оборудование поможет пациентам в скорейшей реабилитации после инсульта или автомобильной аварии. Роботы анализируют внутренние процессы организма в момент терапии и настраивают свою работу автоматически.

Врачи отмечают, что техника может применяться для пациентов реанимации, когда человек обездвижен. Это поможет держать в тонусе мышцы человека в условиях длительного пребывание в стационаре.

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«Электростимуляция помогает ему пассивно включать в работу ноги и руки», - отмечают в департаменте здравоохранения.

#Новости#Роботы#Тобольск#Александр Мязин#Экономика
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