На охрану резиденции тюменского губернатора потратят 12 млн рублей

Судя по опубликованным на сайте госзакупок документам, Росгвардии за 12 млн рублей предстоит охранять дом приема губернатора в Тюмени, расположенном на берегу Туры и резиденцию главы региона на берегу озера Лебяжье в период с 1 января по 31 декабря 2020 года.
«На объектах должно быть по два охранника в смену, которые должны иметь при себе боевое стрелковое оружие и наручники», - сказано в документах.
Ранее стало известно, что на обслуживание люксового вагона для главы Тюменской области ежегодно тратят порядка 6 млн рублей, при этом его практически не используют.