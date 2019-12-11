На охрану резиденции тюменского губернатора потратят 12 млн рублей

Судя по опубликованным на сайте госзакупок документам, Росгвардии за 12 млн рублей предстоит охранять дом приема губернатора в Тюмени, расположенном на берегу Туры и резиденцию главы региона на берегу озера Лебяжье в период с 1 января по 31 декабря 2020 года.