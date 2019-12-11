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На охрану резиденции тюменского губернатора потратят 12 млн рублей

11 декабря 2019, 04:45
Фото: 1Mi
На охрану резиденции тюменского губернатора потратят 12 млн рублей
Конкурс на вооруженную охрану резиденции губернатора Тюменской области выиграл филиал ФГУП «Охрана» управления Росгвардии по региону, следует из документов на сайте госзакупок.

Судя по опубликованным на сайте госзакупок документам, Росгвардии за 12 млн рублей предстоит охранять дом приема губернатора в Тюмени, расположенном на берегу Туры и резиденцию главы региона на берегу озера Лебяжье в период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

«На объектах должно быть по два охранника в смену, которые должны иметь при себе боевое стрелковое оружие и наручники», - сказано в документах.

Ранее стало известно, что на обслуживание люксового вагона для главы Тюменской области ежегодно тратят порядка 6 млн рублей, при этом его практически не используют.

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