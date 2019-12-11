Многомиллионный контракт на содержание дорог в Тюмени достался компании «ТОДЭП»

В документах к закупке сказано, что подрядчик в течение года (с 1 января по 31 декабря 2020 года) должен будет следить за состоянием городских и районных дорог. Их общая протяженность составляет более 628 км.
«На эти цели из бюджета Тюменской области выделено 568 млн рублей», уточняется в документах.
АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» («ТОДЭП»), которое принадлежит местным властям, должно будет следить за состоянием дороги в обход областной столицы, подъезды к деревням и путепровода до аэропорта.
Ранее «ТОДЭП» выиграла контракт на 500 млн рублей на содержание дорог, мостов, путепроводов, светофорных и других объектов в тюменском районе.