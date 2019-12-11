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Многомиллионный контракт на содержание дорог в Тюмени достался компании «ТОДЭП»

11 декабря 2019, 06:15
Фото: 1Mi
Многомиллионный контракт на содержание дорог в Тюмени достался компании «ТО
В регионе определились с подрядчиком, который за 568 млн рублей возьмет на себя содержание дорог в Тюмени и Тюменском районе, следует из документов на сайте госзакупок.
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Тюмень

В документах к закупке сказано, что подрядчик в течение года (с 1 января по 31 декабря 2020 года) должен будет следить за состоянием городских и районных дорог. Их общая протяженность составляет более 628 км.

«На эти цели из бюджета Тюменской области выделено 568 млн рублей», уточняется в документах.

АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» («ТОДЭП»), которое принадлежит местным властям, должно будет следить за состоянием дороги в обход областной столицы, подъезды к деревням и путепровода до аэропорта.

Контракты на содержание дорог в регионе получила компания тюменских властей
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Ранее «ТОДЭП» выиграла контракт на 500 млн рублей на содержание дорог, мостов, путепроводов, светофорных и других объектов в тюменском районе.

#Новости#Ремонт дорог#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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