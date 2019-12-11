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Контракты на содержание дорог в регионе получила компания тюменских властей

11 декабря 2019, 03:36
Фото: 1Mi
Контракты на содержание дорог в регионе получила компания тюменских властей
АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» («ТОДЭП»), принадлежащее властям Тюменской области, получило многомиллионные контракты на содержание дорог в регионе, следует из документов, размещенных на сайте госзакупок.
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Тюмень

«Подведены итоги аукциона по выбору подрядчика по содержанию дорог в районах Тюменской области. Единственным участником торгов стала компания властей региона - «ТОДЭП», которая и выиграла лот», - следует из опубликованных документов.

В следующем году организация получит миллионы рублей на содержание дорог, мостов, путепроводов, светофорных и других объектов. Подрядчик за бюджетные деньги должен будет привести в порядок путепроводы в Омутинском, Аромашевском, Вагайском, Ярковском и других районах.

Всего в следующем году на содержание дорог в областной столице и Тюменском районе планируют потратить более 500 млн рублей.

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#Новости#Ремонт дорог#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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