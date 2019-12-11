Контракты на содержание дорог в регионе получила компания тюменских властей

«Подведены итоги аукциона по выбору подрядчика по содержанию дорог в районах Тюменской области. Единственным участником торгов стала компания властей региона - «ТОДЭП», которая и выиграла лот», - следует из опубликованных документов.
В следующем году организация получит миллионы рублей на содержание дорог, мостов, путепроводов, светофорных и других объектов. Подрядчик за бюджетные деньги должен будет привести в порядок путепроводы в Омутинском, Аромашевском, Вагайском, Ярковском и других районах.
Всего в следующем году на содержание дорог в областной столице и Тюменском районе планируют потратить более 500 млн рублей.