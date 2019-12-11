Контракты на содержание дорог в регионе получила компания тюменских властей

В следующем году организация получит миллионы рублей на содержание дорог, мостов, путепроводов, светофорных и других объектов. Подрядчик за бюджетные деньги должен будет привести в порядок путепроводы в Омутинском, Аромашевском, Вагайском, Ярковском и других районах.