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Из-за аварии на сетях в Тюмени без света остались более 200 домов

11 декабря 2019, 05:21
Фото: 1Mi
Из-за аварии на сетях в Тюмени без света остались более 200 домов
Тысячи жителей многоквартирных домов в районе Заречных микрорайонов остались вчера вечером без электричества, рассказали тюменцы в соцсетях.
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Тюмень

Вчера вечером, 10 декабря, в тюменских группах в соцсетях массово начали появляться сообщения от жителей областной столицы о том, что в их доме отключили электричество. Проблемы наблюдались у жителей Солнечного проезда, улиц Газовиков, Дружбы, Эрвье, Верещагина и других.

Вскоре информация об аварийных отключениях появилась на сайте СУЭНКО.

«Произошло отключение на подстанции сторонней организации», - пояснили в СУЭНКО.

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Электроснабжение восстановили в течение нескольких часов. Потребителей запитали из резервных источников.

#Новости#Тюменская область#Электричество#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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