Из-за аварии на сетях в Тюмени без света остались более 200 домов

Вчера вечером, 10 декабря, в тюменских группах в соцсетях массово начали появляться сообщения от жителей областной столицы о том, что в их доме отключили электричество. Проблемы наблюдались у жителей Солнечного проезда, улиц Газовиков, Дружбы, Эрвье, Верещагина и других.