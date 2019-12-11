Из-за аварии на сетях в Тюмени без света остались более 200 домов

Вчера вечером, 10 декабря, в тюменских группах в соцсетях массово начали появляться сообщения от жителей областной столицы о том, что в их доме отключили электричество. Проблемы наблюдались у жителей Солнечного проезда, улиц Газовиков, Дружбы, Эрвье, Верещагина и других.
Вскоре информация об аварийных отключениях появилась на сайте СУЭНКО.
«Произошло отключение на подстанции сторонней организации», - пояснили в СУЭНКО.
Электроснабжение восстановили в течение нескольких часов. Потребителей запитали из резервных источников.