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В Тюмени на объездной дороге отключились фонари уличного освещения

9 декабря 2019, 15:21
Фото: 1Mi
В Тюмени на объездной дороге отключились фонари уличного освещения
В Тюмени 9 декабря около 19:45 отключились фонари уличного освещения на объездной автодороге, сообщает «Наш город».
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Тюмень

Инцидент затронул участок от улицы Московский тракт до Интернациональной. Автомобилисты были вынуждены снизить скорость движения из-за малой освещенности дороги.

Фото: 1MI

В Тюмени продолжается строительство трассы на улице Федорова. Данный участок дороги позволит частично разгрузить Мельникайте и Пермякова в конце 2019 года. Здесь появятся освещенные тротуары и велодорожки, а автомобилисты смогут напрямую проехать от 30 лет Победы до ТКАД. В следующем году дорожники продолжат строительно-монтажные работы на Широтной.

#Новости#Наружное освещение#Дороги#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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