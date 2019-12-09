В Тюмени на объездной дороге отключились фонари уличного освещения

В Тюмени продолжается строительство трассы на улице Федорова. Данный участок дороги позволит частично разгрузить Мельникайте и Пермякова в конце 2019 года. Здесь появятся освещенные тротуары и велодорожки, а автомобилисты смогут напрямую проехать от 30 лет Победы до ТКАД. В следующем году дорожники продолжат строительно-монтажные работы на Широтной.