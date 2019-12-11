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Ишимец попытался заколоть вилкой своего приятеля

11 декабря 2019, 06:57
Фото: 1Mi
Ишимец попытался заколоть вилкой своего приятеля
В Ишиме в отношении местного жителя возбудили сразу два уголовных дела: «Угроза убийством» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», рассказали в УМВД по Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

«В полицию Ишима поступило сообщение от медицинских работников о пострадавшем, которому неоднократно нанесли удары колющим предметом, по данному факту было начато расследование», рассказали правоохранители.

Как выяснилось, к потерпевшему в гости пришел его приятель. Мужчины распивали спиртные напитки, пока не вспыхнула ссора. Чтобы отстоять свою точку зрения, злоумышленник схватил металлическую вилку, которая лежала на столе, и со словами «Я тебя убью!» нанес несколько ударов своему оппоненту.

Свидетелем произошедшего стала сожительница хозяина квартиры, она же и вызвала скорую помощь.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Угроза убийством». Расследование продолжается.

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#Новости#Ишим#Тюменская область#Травмы#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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