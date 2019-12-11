Ишимец попытался заколоть вилкой своего приятеля

«В полицию Ишима поступило сообщение от медицинских работников о пострадавшем, которому неоднократно нанесли удары колющим предметом, по данному факту было начато расследование», рассказали правоохранители.
Как выяснилось, к потерпевшему в гости пришел его приятель. Мужчины распивали спиртные напитки, пока не вспыхнула ссора. Чтобы отстоять свою точку зрения, злоумышленник схватил металлическую вилку, которая лежала на столе, и со словами «Я тебя убью!» нанес несколько ударов своему оппоненту.
Свидетелем произошедшего стала сожительница хозяина квартиры, она же и вызвала скорую помощь.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Угроза убийством». Расследование продолжается.