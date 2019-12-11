Экс-глава тюменского фанерного завода заплатит 160 млн рублей олигарху Мордашову

Известно, что в 2018 году предприятие долларового миллиардера Мордашова приобрело фанерный завод в Тюменской области. ООО «Свеза» — это крупных холдинг, объединяющий фанерные комбинаты в Вологде и Перми. Представители корпорации объявили, что объем производства тюменского предприятия будет увеличен до 120 тыс. кубометров. До этого организация выпускала до 92 тыс. кубов фанеры.