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Экс-глава тюменского фанерного завода заплатит 160 млн рублей олигарху Мордашову

11 декабря 2019, 15:15
Фото: 1Mi
Экс-глава тюменского фанерного завода заплатит 160 млн рублей олигарху Морд
Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил иск ООО «Свеза» к тюменке Альмире Каримовой на 160 млн рублей. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.
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Тюмень

Судебное заседание проходило 10 декабря в закрытом режиме для сохранения коммерческой тайны. Истец требовал возместить 154 млн на модернизацию системы вентиляции комбината.

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Известно, что в 2018 году предприятие долларового миллиардера Мордашова приобрело фанерный завод в Тюменской области. ООО «Свеза» — это крупных холдинг, объединяющий фанерные комбинаты в Вологде и Перми. Представители корпорации объявили, что объем производства тюменского предприятия будет увеличен до 120 тыс. кубометров. До этого организация выпускала до 92 тыс. кубов фанеры.

#Новости#Суды#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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