Арбитражный суд принял к рассмотрению заявление о признании банкротом «дочки» Utair

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа приял к производству заявление ПАО«МТС-Банк» о признании банкротом «ЮТэйр-Вертолетные услуги». О намерении банкротить перевозчика МТС заявлял еще в конце октября.
в 2015 году «Ютейр» получил два синдицированных кредита от 11 банков на общую сумму свыше 42 млрд рублей. Такие меры были предприняты, чтобы спасти предприятие от банкротства.
К началу осени, сумма долга авиаперевозчика превысила 75 млрд рублей. Один из кредиторов — «МТС-банк» сообщил о намерениях добиваться банкротства предприятия.
В 2015 году «ЮТэйр», находившаяся на грани банкротства, получила от 11 банков два синдицированных кредита на общую сумму 42,6 млрд рублей. В этом году один из банков — «МТС-банк» — заявил, что будет добиваться банкротства перевозчика.
В компании «Ютэйр» не смогли прокомментировать заявление о банкротстве.
«ЮТэйр — Вертолетные услуги» — является одним из крупнейших операторов по оказанию вертолетных услуг в мире. Компания работает в странах Африки, Европы и Ближнего Востока. По заявлениям «Ютэйр», флот компании составляет 320 воздушных судов.