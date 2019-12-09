Арбитражный суд принял к рассмотрению заявление о признании банкротом «дочки» Utair

В 2015 году «ЮТэйр», находившаяся на грани банкротства, получила от 11 банков два синдицированных кредита на общую сумму 42,6 млрд рублей. В этом году один из банков — «МТС-банк» — заявил, что будет добиваться банкротства перевозчика.