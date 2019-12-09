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Арбитражный суд принял к рассмотрению заявление о признании банкротом «дочки» Utair

9 декабря 2019, 11:37
Фото: heli.utair.ru
Ютэйр может лииться своего дочернего предприятия
Арбитражный суд Ханты-Мансийского округа принял к рассмотрению заявление о признании банкротом Utair вертолетные услуги.
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Тюмень

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа приял к производству заявление ПАО«МТС-Банк» о признании банкротом «ЮТэйр-Вертолетные услуги». О намерении банкротить перевозчика МТС заявлял еще в конце октября.

в 2015 году «Ютейр» получил два синдицированных кредита от 11 банков на общую сумму свыше 42 млрд рублей. Такие меры были предприняты, чтобы спасти предприятие от банкротства.

К началу осени, сумма долга авиаперевозчика превысила 75 млрд рублей. Один из кредиторов — «МТС-банк» сообщил о намерениях добиваться банкротства предприятия.

В 2015 году «ЮТэйр», находившаяся на грани банкротства, получила от 11 банков два синдицированных кредита на общую сумму 42,6 млрд рублей. В этом году один из банков — «МТС-банк» — заявил, что будет добиваться банкротства перевозчика.

В компании «Ютэйр» не смогли прокомментировать заявление о банкротстве.

«ЮТэйр — Вертолетные услуги» — является одним из крупнейших операторов по оказанию вертолетных услуг в мире. Компания работает в странах Африки, Европы и Ближнего Востока. По заявлениям «Ютэйр», флот компании составляет 320 воздушных судов.

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