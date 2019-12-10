За сутки в ДТП пострадали 17 тюменцев.

Днем в Тюмени под колеса автомобилей попали 3 пешехода, два из них на пешеходных переходах. На улице Д.Бедного, 92 на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль «Ситроен» сбил 19-летнего молодого человека. Пострадавший получил ушиб.
Чуть позже на пешеходном переходе на ул.30 лет Победы, 112 пенсионера сбил автобус. По предварительным данным, когда пешеход переходил улицу по регулируемому пешеходному переходу, сигнал светофора поменялся с разрешающего на запрещающий. У мужчины диагностирована рвано-ушибленная рана головы.
На улице Республики, 62 под колеса «Фольксвагена» попал 81-летний мужчина, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Пенсионер получил ушиб и рану кисти.
Пять человек пострадали вечером в столкновении микроавтобуса «Пежо» и автомобилей «Тойота» и «Санг Йонг», которое произошло на Тобольском тракте. По предварительным данным, причиной ДТП стал неправильный выбор дистанции водителем микроавтобуса. Повреждения получили водители обоих легковых автомобилей и три пассажира.
Также вечером на пересечении Старотобольского тракта и улицы Республики столкнулись «Грейт Вол» и «Тойота Камри». Предварительно, водитель внедорожника не пропустил при повороте автомобиль, следующий в прямом направлении. Травмированы 3 человека. Оба водителя получили переломы, у 7-летнего ребенка-пассажира «Тойоты» - ушиб грудной клетки.
В ДТП на 17-м километре автодороги Н.Тавда-Антипино пострадали 4 человека, в том числе ребенок и подросток. По предварительной версии, водитель автомобиля «То1ота», выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил «Форд». Пассажирка «Тойоты» - 8-летняя девочка получила перелом кисти и гематому лобной области, 16-летний подросток из этой же машины – ушиб. У водителя и пассажира «Форда» зафиксированы ушибы.