За сутки в ДТП пострадали 17 тюменцев.

В ДТП на 17-м километре автодороги Н.Тавда-Антипино пострадали 4 человека, в том числе ребенок и подросток. По предварительной версии, водитель автомобиля «То1ота», выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил «Форд». Пассажирка «Тойоты» - 8-летняя девочка получила перелом кисти и гематому лобной области, 16-летний подросток из этой же машины – ушиб. У водителя и пассажира «Форда» зафиксированы ушибы.