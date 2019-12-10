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Во вторник в Тюмени появится солнце и станет теплее

10 декабря 2019, 01:00
Фото: 1Mi
В областной столице 10 декабря ожидается ясная погода и усиление ветра до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит – 1 градус.
Сюжет
Тюмень

Южный ветер не принесёт в Тюмень осадков. Относительная влажность воздуха составит 80%. В среду в городе температура не превысит – 2 градуса.

Снегопад и до 2 мм осадков ожидаются 12 декабря. Температура воздуха понизится до – 4 градусов. По прогнозам синоптиков снег будет идти весь день. В пятницу в Тюмени похолодает сразу на 10 градусов. В середине дня столбики термометра покажут – 11. Юго-западный ветер усилится до 6 метров в секунду, влажность воздуха составит 85%. Подобная погода сохраниться до конца недели.

#Новости#Погода#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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