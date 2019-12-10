Во вторник в Тюмени появится солнце и станет теплее

Снегопад и до 2 мм осадков ожидаются 12 декабря. Температура воздуха понизится до – 4 градусов. По прогнозам синоптиков снег будет идти весь день. В пятницу в Тюмени похолодает сразу на 10 градусов. В середине дня столбики термометра покажут – 11. Юго-западный ветер усилится до 6 метров в секунду, влажность воздуха составит 85%. Подобная погода сохраниться до конца недели.