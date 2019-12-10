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Весь привезенный лед из Тюмени может растаять из-за оттепели в Кирове

10 декабря 2019, 11:40
Фото: «Злой кировчанин»
Весь привезенный лед из Тюмени может растаять из-за оттепели в Кирове
Кировчане предположили, что тюменский лёд, привезенный за 1 тыс. километров для украшения Театральной площади, может растаять, сообщает паблик «Злой кировчанин».

«Весь лёд лежит и тает при плюсовой температуре», - отметил подписчик местной группы в ВК.

Жители Кирова возмущены тем, что за ледовые блоки были заплачены не малые деньги, но оттепель внесла свои «коррективы». В администрации города опровергли опасения местных жителей. Блоки не должны растаять из-за высокой плотности льда при температуре до +5 градусов.

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В Кирове планируют использовать 700 кубометров льда из Тюмени. Из-за теплой осени подрядчик не смог найти подходящий материал для ледового городка в местных водоёмах.

#Новости#Новый год#Лед#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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