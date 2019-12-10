Весь привезенный лед из Тюмени может растаять из-за оттепели в Кирове

Жители Кирова возмущены тем, что за ледовые блоки были заплачены не малые деньги, но оттепель внесла свои «коррективы». В администрации города опровергли опасения местных жителей. Блоки не должны растаять из-за высокой плотности льда при температуре до +5 градусов.