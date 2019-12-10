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В Тюменской области через несколько лет может появиться участок компостирования

10 декабря 2019, 17:00
Фото: «Наш город»
В Тюменской области появится участок компостирования. Как заявил руководитель «Тюменского экологического объединения» Константин Фрумкин, сейчас этот вопрос обсуждается с областным правительством.
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Тюмень

«Мы сейчас прорабатываем с правительством Тюменской области вопрос об организации участка компостирования. Это производство технического грунта из органических продуктов. Его затем можно использовать на пересыпку тела тех же самых полигонов, на рекультивацию старых полигонов», – сказал Константин Фрумкин.

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По его словам, к проектированию приступят в следующем году. Он добавил, что надо также определиться с земельным участком, разработать проект, который должен пройти все положенные экспертизы. Фрумкин уточнил, что по срокам это минимум год.

«О самом же начале строительства можно говорить в 2021 году», – заверил Константин Фрумкин.

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