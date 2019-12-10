Тюменцам рассказали, как не стать жертвами «серых» перевозчиков, вывозя строймусор

Выбрать организацию, которая предоставит честные и качественные услуги, каждый житель может самостоятельно или обратившись в свою управляющую компанию. В поиске также могут помочь и специалисты «Тюменского экологического объединения». Позвонив по телефону горячей линии 8-800-250-73-26, можно получить исчерпывающую информацию. Для удобства тюменцев регоператор опубликует в своих аккаунтах в социальных сетях список организаций, которые точно имеют необходимую лицензию. Кроме этого, жители региона могут вывезти строительные отходы на полигон самостоятельно, оплатив только услуги по захоронению в соответствии с утверждённым тарифом.