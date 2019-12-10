Тюменцам рассказали, как не стать жертвами «серых» перевозчиков, вывозя строймусор

Большинство тюменцев уже знают, что отходы от стройки не относятся к твердым коммунальным и в баке на контейнерной площадке им не место, сообщает пресс-служба регионального оператора. Однако жители области продолжают обращаться на горячую линию с вопросами о том, что делать с демонтированными перекрытиями или старой теплицей.
Специалисты «Тюменского экологического объединения» рассказали, как реализовать планы и не испортить настроение себе и соседям «мусорным» вопросом, а также не нанести вред окружающей среде.
Строительные отходы от текущего ремонта, например, после замены обоев в комнате, можно аккуратно разместить возле баков на контейнерной площадке. А вот большой объём строительных отходов может спровоцировать преждевременное переполнение контейнеров и стать причиной поломки ёмкостей, которые не рассчитаны на такой вес. Если ремонт прошел с размахом, то владелец отходов обязан организовать их вывоз и правильную утилизацию.
«В случае необходимости вывоза большого количества строительных отходов, необходимо обратиться в службу, которая имеет право осуществлять услуги по транспортированию отходов. Лицензированные компании в обязательном порядке доставят груз для дальнейшего захоронения на действующий полигон, – пояснила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко. – Добросовестные фирмы всегда готовы предоставить потребителям всю необходимую информацию и документально подтвердить факт доставки отходов по месту назначения, тарифы на оказанные услуги строго регламентированы, а вся спецтехника оборудована системой спутниковой навигации».
Свои услуги по транспортировке мусора горожанам нередко предлагают так называемые «серые» возчики. На первый взгляд их предложение выглядит заманчивым, но на самом деле они просто не включают в стоимость захоронение отходов. Пользуясь услугами лже-транспортировщиков, потребители могут быть неприятно удивлены, обнаружив во время весеннего пикника на любимой опушке леса новую свалку – именно это излюбленный способ «нелегалов» избавляться от мусора.
Выбрать организацию, которая предоставит честные и качественные услуги, каждый житель может самостоятельно или обратившись в свою управляющую компанию. В поиске также могут помочь и специалисты «Тюменского экологического объединения». Позвонив по телефону горячей линии 8-800-250-73-26, можно получить исчерпывающую информацию. Для удобства тюменцев регоператор опубликует в своих аккаунтах в социальных сетях список организаций, которые точно имеют необходимую лицензию. Кроме этого, жители региона могут вывезти строительные отходы на полигон самостоятельно, оплатив только услуги по захоронению в соответствии с утверждённым тарифом.