В Тюмени в микрорайоне Мыс построят такую же школу как школа №65 корпус 2 в Восточном

Новую школу построят по типу проекта школы в районе улиц Янтарная — Бориса Житкова, потому что модель строительства оказалась экономически эффективной. Учреждение на 1200 учебных мест, срок строительства — 22 месяца.
«Учебные заведения поделены на три блока: в первом разместятся средние и старшие классы, во втором − начальное звено, в третьем блоке запроектированы столовая, спортивный зал, библиотечный комплекс, актовый зал и административные помещения», — уточняется в сообщении.
На улице расположатся спортивные площадки: турниковый комплекс и беговая дорожка.
В сентябре строительство таких же школ началось в жилом районе Европейский, Заречной части города и районе улиц Зелинского — Менделеева.
В рамках национальных проектов в Тюменской области строят четыре школы. Ожидается заключение контракта на строительство школы в деревне Ушаково Тюменского района и в Уватском районе.
Всего с 2019 по 2024 гг. в области планируют построить 58 школ, 26 дошкольных учреждений, 9 объектов здравоохранения и 12 объектов спорта.