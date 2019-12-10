nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени в микрорайоне Мыс построят такую же школу как школа №65 корпус 2 в Восточном

10 декабря 2019, 09:37
Фото: Главное управление строительства Тюменской области
В Тюмени в микрорайоне Мыс построят такую же школу как школа №65 корпус 2 в
В Тюмени в микрорайоне Мыс построят новую школу, сообщает главное управление строительства Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Новую школу построят по типу проекта школы в районе улиц Янтарная — Бориса Житкова, потому что модель строительства оказалась экономически эффективной. Учреждение на 1200 учебных мест, срок строительства — 22 месяца.

«Учебные заведения поделены на три блока: в первом разместятся средние и старшие классы, во втором − начальное звено, в третьем блоке запроектированы столовая, спортивный зал, библиотечный комплекс, актовый зал и административные помещения», — уточняется в сообщении.

На улице расположатся спортивные площадки: турниковый комплекс и беговая дорожка.

В сентябре строительство таких же школ началось в жилом районе Европейский, Заречной части города и районе улиц Зелинского — Менделеева.

В рамках национальных проектов в Тюменской области строят четыре школы. Ожидается заключение контракта на строительство школы в деревне Ушаково Тюменского района и в Уватском районе.

Будущих космополитов воспитывают в одной из тюменских школ
Узнать подробнее

Всего с 2019 по 2024 гг. в области планируют построить 58 школ, 26 дошкольных учреждений, 9 объектов здравоохранения и 12 объектов спорта.

#Новости#Нацпроекты#Тюменская область#Школы#Тюменский район#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25