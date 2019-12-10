В Тюмени 23-летняя девушка разбила свой BMW на улице Запольной

В ГИБДД отметили, что девушка 1996 года рождения отделалась легкой травмой. Водительский стаж пострадавшей составляет 5 лет. На данный момент все обстоятельства ДТП выясняются. В момент аварии машину девушки развернуло, транспортное средство получило серьезные повреждения.
«Хорошо видать летела, тачка в хлам», - отметил подписчик городского портала.
В этот же день на перекрестке улиц Южной и Чаплина столкнулись 5 автомобилей. Очевидцы заявляют, что виновницей ДТП стала жительница Тюмени. Она не пропустила Шкоду на загруженном перекрёстке города.