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В Тюмени 23-летняя девушка разбила свой BMW на улице Запольной

10 декабря 2019, 13:44
Фото: 72.ru
В Тюмени 23-летняя девушка разбила свой BMW на улице Запольной
В Тюмени произошло ДТП в котором пострадала 23-летняя девушка. Она не справилась с управлением автомобиля BMW и врезалась в отбойник на улице Запольной, сообщает 72.ру.
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Тюмень

В ГИБДД отметили, что девушка 1996 года рождения отделалась легкой травмой. Водительский стаж пострадавшей составляет 5 лет. На данный момент все обстоятельства ДТП выясняются. В момент аварии машину девушки развернуло, транспортное средство получило серьезные повреждения.

«Хорошо видать летела, тачка в хлам», - отметил подписчик городского портала.

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В этот же день на перекрестке улиц Южной и Чаплина столкнулись 5 автомобилей. Очевидцы заявляют, что виновницей ДТП стала жительница Тюмени. Она не пропустила Шкоду на загруженном перекрёстке города.

#Новости#ДТП#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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