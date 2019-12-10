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В трех городах Тюменской области установят энергосберегающие фонари

10 декабря 2019, 07:01
Фото: Александр Моор во «ВКонтакте»
В трех городах Тюменской области установят энергосберегающие светильники на
Освещать улицы Ишима, Заводоуковска и Тобольска будут энергосберегающие светильники, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор на своей странице «ВКонтакте».

«В Заводоуковске на некоторых улицах подрядчики уже заменили фонари уличного освещения на энергосберегающие. В Ишиме в следующем году разработают проектную документацию на строительство почти 5 км сетей», - рассказал глава региона.

В проект бюджета Тобольска внесли предложение, которое в течение ближайших двух лет позволит провести ремонт сетей освещения в городе.

В Тюмени на объездной дороге отключились фонари уличного освещения
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Александр Моор рассчитывает на помощь жителей Тюменской области в вопросах уличного освещения. Он предлагает сообщать о проблемах с освещением на улицах. Это позволит быстрее решить все недочеты.

#Новости#Александр Моор#Наружное освещение#Заводоуковск#Ишим#Тюменская область#Тобольск#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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