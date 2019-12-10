В трех городах Тюменской области установят энергосберегающие фонари

«В Заводоуковске на некоторых улицах подрядчики уже заменили фонари уличного освещения на энергосберегающие. В Ишиме в следующем году разработают проектную документацию на строительство почти 5 км сетей», - рассказал глава региона.
В проект бюджета Тобольска внесли предложение, которое в течение ближайших двух лет позволит провести ремонт сетей освещения в городе.
Александр Моор рассчитывает на помощь жителей Тюменской области в вопросах уличного освещения. Он предлагает сообщать о проблемах с освещением на улицах. Это позволит быстрее решить все недочеты.