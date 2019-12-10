Тюменцы спасли двух лежащих на снегу мужчин

«Один из них лежал на снегу во дворе по улице Демьяна Бедного. В этот момент мимо проходили мужчина и женщина, которые, заметив, что мужчина ничего не говорит и не подает признаков жизни, вызвали бригаду службы скорой помощи», - пояснили в ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи».