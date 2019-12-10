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Тюменцы спасли двух лежащих на снегу мужчин

10 декабря 2019, 03:13
Фото: 1Mi
Тюменцы за один день спасли двух лежавших на снегу без сознания мужчин
Неравнодушные жители областной столицы пришли на помощь двум мужчинам, которые лежали на снегу без сознания, рассказали в ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи».
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Тюмень

«Один из них лежал на снегу во дворе по улице Демьяна Бедного. В этот момент мимо проходили мужчина и женщина, которые, заметив, что мужчина ничего не говорит и не подает признаков жизни, вызвали бригаду службы скорой помощи», - пояснили в ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи».

Прибывшие на место медики осмотрели мужчину и диагностировали у него алкогольное опьянение, после чего передали его сотрудникам полиции.

Второго мужчину обнаружили лежащего на асфальте у забора на детской площадке по улице Широтной. Он молча лежал, когда его спросили, нужна ли ему помощь, он захрипел. Как и в первом случае, у 25-летнего мужчины на Широтной прибывшие медики диагностировали алкогольное опьянение.

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