Тюменцев учат правильно использовать пиротехнику

Чтобы праздник не закончился неприятными последствиями, необходимо соблюдать всего несколько простых правил: не запускать салюты в помещениях и вблизи жилых домов. Также пиротехнические изделия перед запуском необходимо надежно закрепить, чтобы ракета или салют не поменяли траекторию во время полета и не попали в людей.
«Никогда не разбирайте пиротехнические изделия - ни до использования, ни после. Нельзя дооснащать их или каким-либо образом изменять конструкцию», - рассказали в департаменте безопасности жизнедеятельности городской администрации.
Площадку под установку фейерверка лучше определить заранее, причем делать это необходимо в дневное время или при хорошем освещении. Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на пиротехнических изделиях.