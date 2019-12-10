Тюменцев учат правильно использовать пиротехнику

Чтобы праздник не закончился неприятными последствиями, необходимо соблюдать всего несколько простых правил: не запускать салюты в помещениях и вблизи жилых домов. Также пиротехнические изделия перед запуском необходимо надежно закрепить, чтобы ракета или салют не поменяли траекторию во время полета и не попали в людей.