nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменцев учат правильно использовать пиротехнику

10 декабря 2019, 05:46
Фото: 1Mi
Тюменцев учат правильно использовать пиротехнику
Простые правила помогут избежать несчастных случаев, сообщают в ведомстве.

Чтобы праздник не закончился неприятными последствиями, необходимо соблюдать всего несколько простых правил: не запускать салюты в помещениях и вблизи жилых домов. Также пиротехнические изделия перед запуском необходимо надежно закрепить, чтобы ракета или салют не поменяли траекторию во время полета и не попали в людей.

«Никогда не разбирайте пиротехнические изделия - ни до использования, ни после. Нельзя дооснащать их или каким-либо образом изменять конструкцию», - рассказали в департаменте безопасности жизнедеятельности городской администрации.

Площадку под установку фейерверка лучше определить заранее, причем делать это необходимо в дневное время или при хорошем освещении. Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на пиротехнических изделиях.

Материалы по теме
Где в Новый год запускать фейерверки? Список площадок
#Новости#Фейерверки#Тюменская область#Новый год#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25