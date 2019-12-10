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Тюменскому бизнесу могут предложить налоговый отпуск

10 декабря 2019, 09:08
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменский бизнес поддержат мерой "налоговый отпуск"
В областную думу внесены законопроекты о предоставлении тюменским предприятиям налоговых льгот, сообщает РБК.
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Тюмень

"Льготу по налогу на прибыль организаций по ставке 10% получат участники региональных инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.

Также объекты недвижимого имущества предприятий, которые будут созданы после 1 января 2020 года, не подлежат налогообложению на имущество.

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Согласно законопроекту, «налоговые каникулы» предусмотрены для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по предоставлению мест для временного проживания. Но это возможно только в том случае, если фирма использует упрощенную или патентную систему налогообложения.

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