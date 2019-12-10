Тюменскому бизнесу могут предложить налоговый отпуск

"Льготу по налогу на прибыль организаций по ставке 10% получат участники региональных инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.
Также объекты недвижимого имущества предприятий, которые будут созданы после 1 января 2020 года, не подлежат налогообложению на имущество.
Согласно законопроекту, «налоговые каникулы» предусмотрены для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по предоставлению мест для временного проживания. Но это возможно только в том случае, если фирма использует упрощенную или патентную систему налогообложения.