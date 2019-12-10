Тюменскому бизнесу могут предложить налоговый отпуск

Согласно законопроекту, «налоговые каникулы» предусмотрены для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по предоставлению мест для временного проживания. Но это возможно только в том случае, если фирма использует упрощенную или патентную систему налогообложения.