Тюменские нейрохирурги удалили внутримозговую гематому с помощью нового оборудования

Операция была малоинвазивной. Пациенту сделали небольшое отверстие в черепе и удалили 50 мл крови. У тюменца был выявлен инсульт, который привел к разрыву кровеносного сосуда. В результате образовалась внутримозговая гематома, которая требовала срочного хирургического вмешательства. Кровоизлияние могло привести к инвалидности.
Менее часа потребовалось тюменским хирургам для устранения последствий. Подобные операции менее травмотичны, а пациент быстрее восстанавливается.
«Операция менее травматична для пациента, восстановление после неё протекает легче», — отметил врач Олег Шуляков.
Нейрохирурги ОКБ № 2 оснащены современной видеоэндоскопической стойкой.
Ранее как сообщал губернатор Моор, депутатами принято много поправок в областной бюджет. Увеличено финансирование по 25 региональным программам. Все они направлены на улучшение жизни людей. В частности, по здравоохранению основные внесенные изменения в бюджет касаются приобретения лекарственных препаратов, техники и оборудования для наших поликлиник и больниц. Все мероприятия, которые дополнительно попали под финансирование, входят в национальные проекты, в том числе «Здоровье» и направлены на достижение целей, обозначенных в указе президента.