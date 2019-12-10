Тюменские нейрохирурги удалили внутримозговую гематому с помощью нового оборудования

Ранее как сообщал губернатор Моор, депутатами принято много поправок в областной бюджет. Увеличено финансирование по 25 региональным программам. Все они направлены на улучшение жизни людей. В частности, по здравоохранению основные внесенные изменения в бюджет касаются приобретения лекарственных препаратов, техники и оборудования для наших поликлиник и больниц. Все мероприятия, которые дополнительно попали под финансирование, входят в национальные проекты, в том числе «Здоровье» и направлены на достижение целей, обозначенных в указе президента.