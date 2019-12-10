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Тюменские нейрохирурги удалили внутримозговую гематому с помощью нового оборудования

10 декабря 2019, 12:59
Фото: ОКБ №2
Тюменские нейрохирурги удалили внутримозговую гематому с помощью нового
Тюменские нейрохирурги смогли провести операцию на головном мозге без открытой трепанации черепа. Они удалили скопление крови после разрыва кровеносного сосуда у 55-летнего жителя города, отмечают в ОКБ № 2.
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Тюмень

Операция была малоинвазивной. Пациенту сделали небольшое отверстие в черепе и удалили 50 мл крови. У тюменца был выявлен инсульт, который привел к разрыву кровеносного сосуда. В результате образовалась внутримозговая гематома, которая требовала срочного хирургического вмешательства. Кровоизлияние могло привести к инвалидности.

Фото: ОКБ №2

Менее часа потребовалось тюменским хирургам для устранения последствий. Подобные операции менее травмотичны, а пациент быстрее восстанавливается.

«Операция менее травматична для пациента, восстановление после неё протекает легче», — отметил врач Олег Шуляков.

Нейрохирурги ОКБ № 2 оснащены современной видеоэндоскопической стойкой.

Ранее как сообщал губернатор Моор, депутатами принято много поправок в областной бюджет. Увеличено финансирование по 25 региональным программам. Все они направлены на улучшение жизни людей. В частности, по здравоохранению основные внесенные изменения в бюджет касаются приобретения лекарственных препаратов, техники и оборудования для наших поликлиник и больниц. Все мероприятия, которые дополнительно попали под финансирование, входят в национальные проекты, в том числе «Здоровье» и направлены на достижение целей, обозначенных в указе президента.

#Новости#Хирургия#ОКБ №2#Тюмень#Александр Мязин#Технологии
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