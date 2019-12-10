Тюменка получила серьезные травмы после неудачной попытки нарядить елку

В Областную больницу поступила женщина, которая встала на стул, чтобы повесить гирлянду и новогодние игрушки у самой макушки елки, но упала с него на стул.
«Стул сломался, а его острые отломки вонзились в тело женщины. Ее пришлось срочно госпитализировать», - пояснили специалисты.
В настоящее время тюменка находится в больнице, она пошла на поправку и сможет встретить Новый год дома, в кругу семьи.
Чтобы избежать таких несчастных случаев, вместо стульев и столов необходимо использовать стремянку, особенно если в доме есть дети. Лестницу нужно надежно зафиксировать. В противном случае она может упасть на ребенка, советуют специалисты.