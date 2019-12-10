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Тюменка получила серьезные травмы после неудачной попытки нарядить елку

10 декабря 2019, 05:09
Фото: 1Mi
Тюменка получила серьезные травмы после неудачной попытки нарядить елку
Жительнице города Тюмени потребовалась срочная помощь медиков после того, как она упала на стул при попытке нарядить елку, рассказали в ОКБ №2.
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Тюмень

В Областную больницу поступила женщина, которая встала на стул, чтобы повесить гирлянду и новогодние игрушки у самой макушки елки, но упала с него на стул.

«Стул сломался, а его острые отломки вонзились в тело женщины. Ее пришлось срочно госпитализировать», - пояснили специалисты.

В настоящее время тюменка находится в больнице, она пошла на поправку и сможет встретить Новый год дома, в кругу семьи.

Чтобы избежать таких несчастных случаев, вместо стульев и столов необходимо использовать стремянку, особенно если в доме есть дети. Лестницу нужно надежно зафиксировать. В противном случае она может упасть на ребенка, советуют специалисты.

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#Новости#Несчастный случай#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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