Спецслужбы утилизируют останки ступени ракеты «Союз-2» в Тюменской области

Изначально ракету-носитель планировалось запустить 10 декабря в 15:30, но старт космического корабля отложили на сутки. Сообщается, что расчётный участок падения ступени – безлюдное место Уватского района. Ракета должна вывести на орбиту навигационный спутник «Глонасс-М».
О запуске известно в МЧС и других специальных службах региона. На месте падения ступени будут проведены работы по утилизации останков. Для безопасности местное население проинформировано о запуске ракеты. В мае 2019 года отработанная часть носителя «Союз-2» упала на территории региона.