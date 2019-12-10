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Спецслужбы утилизируют останки ступени ракеты «Союз-2» в Тюменской области

10 декабря 2019, 12:06
Фото: Википедия
Спецслужбы утилизируют останки ступени ракеты «Союз-2» в Тюменской области
Спецслужбы Тюменской области прибудут к месту падения ступени ракеты «Союз-2», запуск которой назначен на 11 декабря, сообщает «РИА Новости».

Изначально ракету-носитель планировалось запустить 10 декабря в 15:30, но старт космического корабля отложили на сутки. Сообщается, что расчётный участок падения ступени – безлюдное место Уватского района. Ракета должна вывести на орбиту навигационный спутник «Глонасс-М».

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О запуске известно в МЧС и других специальных службах региона. На месте падения ступени будут проведены работы по утилизации останков. Для безопасности местное население проинформировано о запуске ракеты. В мае 2019 года отработанная часть носителя «Союз-2» упала на территории региона.

#Новости#Тюменская область#Баллистические ракеты#Александр Мязин#Общество
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