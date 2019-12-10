Многодетным семьям в регионе выдают участки на территории бывшего скотомогильника

Еще одна проблема заключается в качестве воды в скважинах. По словам депутата Винзилинского муниципального образования Александра Андреева, в такой воде даже нельзя мыться, не то, что ее пить.
«Некоторые семьи уже успели построить дома на полученной от государства земле, однако переехать туда они не могут. Причины: плохое качество воды и близость бывшего скотомогильника», - уточняет издание.
В местной администрации заявляют о нецелесообразности подключения микрорайона к центральной системе водоснабжения поселка Винзили, так как данная территория недостаточно заселена.