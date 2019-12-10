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Многодетным семьям в регионе выдают участки на территории бывшего скотомогильника

10 декабря 2019, 04:31
Фото: 1Mi
Многодетным семьям в регионе выдают участки на территории бывшего скотомоги
Многодетные семьи в Тюменской области продолжают получать земельные участки по программе расширения жилищной площади, однако теперь их выдают на территории бывшего скотомогильника, сообщает «URA.RU».
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Тюмень

Еще одна проблема заключается в качестве воды в скважинах. По словам депутата Винзилинского муниципального образования Александра Андреева, в такой воде даже нельзя мыться, не то, что ее пить.

«Некоторые семьи уже успели построить дома на полученной от государства земле, однако переехать туда они не могут. Причины: плохое качество воды и близость бывшего скотомогильника», - уточняет издание.

В местной администрации заявляют о нецелесообразности подключения микрорайона к центральной системе водоснабжения поселка Винзили, так как данная территория недостаточно заселена.

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#Новости#Винзили#Многодетные семьи#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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