Межрегиональный НОЦ в Тюмени станет драйвером развития Западной Сибири

«Главное в НОЦ — это то, что он по-настоящему стал стратегическим и партнерским проектом, именно такой подход к его реализации способен дать синергетический эффект от совместных действий власти, науки, образования и промышленности», — отметил глава региона Александр Моор.
Приоритетами Западно-Сибирского НОЦ являются «Биологическая безопасность человека, животных и растений», «Биологическая и экологическая безопасность в Арктике: новые стандарты и технологии жизнеобеспечения», «Нефтегазовая промышленность: цифровая трансформация в целях разработки конкурентоспособных технологий и выпуска высокотехнологичной продукции».
Напомним, что сегодня в структуре Западно-Сибирского межрегионального НОЦ - 10 университетов, 13 научных институтов, 7 организаций реального сектора экономики.