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Межрегиональный НОЦ в Тюмени станет драйвером развития Западной Сибири

10 декабря 2019, 12:51
Фото: Наш город / 1Mi
Межрегиональный НОЦ в Тюмени станет драйвером развития Западной Сибири
В Тюмени завершено оформление платформы Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ). Информация об этом опубликована на сайте Тюменского государственного университета.
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ЯНАО

«Главное в НОЦ — это то, что он по-настоящему стал стратегическим и партнерским проектом, именно такой подход к его реализации способен дать синергетический эффект от совместных действий власти, науки, образования и промышленности», — отметил глава региона Александр Моор.

Приоритетами Западно-Сибирского НОЦ являются «Биологическая безопасность человека, животных и растений», «Биологическая и экологическая безопасность в Арктике: новые стандарты и технологии жизнеобеспечения», «Нефтегазовая промышленность: цифровая трансформация в целях разработки конкурентоспособных технологий и выпуска высокотехнологичной продукции».

Западно-Сибирский НОЦ должен стать образовательным центром мирового уровня
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Напомним, что сегодня в структуре Западно-Сибирского межрегионального НОЦ - 10 университетов, 13 научных институтов, 7 организаций реального сектора экономики.

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