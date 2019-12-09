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Вмешательство сторонней организации стало причиной взрыва бытового газа в Тюмени

8 декабря 2019, 22:02
Фото: Наш город / 1Mi
Вмешательство сторонней организации стало причиной взрыва бытового газа в Т
Названа причина взрыва газа в многоквартирном жилом доме № 10а по улице Павла Шарова в Тюмени, сообщает Znak.
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Тюмень

«В день трагедии сторонняя организация производила работы методом горизонтально-направленного бурения рядом с газифицированным домом и повредила газопровод среднего давления», — сообщили в АО «Газпром газораспределение Север».

Вследствие этого по негазовым коммуникациям газ проник в квартиру и подъезд жилого дома.

Прибывшая по заявке бригада аварийно-спасательной службы АО «Газпром газораспределение Север» пыталась устранить аварию, но произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого погиб слесарь аварийно-спасательной бригады.

Повреждение газопровода считают причиной взрыва газа в Тюмени в доме на улице Шарова
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Напомним, что сегодня сами жильцы дома высказали предположение о том, что причиной взрыва стало повреждение газопровода при работах по прокладке коммуникации методом горизонтального бурения.

#Новости#Взрывы бытового газа#Тюменская область#ЧП#Тюмень#Рузиля Райтер#Происшествия
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