Вмешательство сторонней организации стало причиной взрыва бытового газа в Тюмени

«В день трагедии сторонняя организация производила работы методом горизонтально-направленного бурения рядом с газифицированным домом и повредила газопровод среднего давления», — сообщили в АО «Газпром газораспределение Север».
Вследствие этого по негазовым коммуникациям газ проник в квартиру и подъезд жилого дома.
Прибывшая по заявке бригада аварийно-спасательной службы АО «Газпром газораспределение Север» пыталась устранить аварию, но произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого погиб слесарь аварийно-спасательной бригады.
Напомним, что сегодня сами жильцы дома высказали предположение о том, что причиной взрыва стало повреждение газопровода при работах по прокладке коммуникации методом горизонтального бурения.