Повреждение газопровода считают причиной взрыва газа в Тюмени в доме на улице Шарова

«Вчера днем рядом с домом велись работы по прокладке коммуникации (возможно, электрокабеля) методом горизонтального бурения, а ближе к вечеру появился запах газа», — сообщают очевидцы.
После отъезда рабочих возле дома остались две огороженные ямы. А под землей расположен газопровод, подведенный к домам.
Жильцы задаются вопросом: «Как газ проник в новостройку?». Еще вчера вечером у них появилась версия, что газ мог просочиться по трубе, где уложен телефонный кабель.
«На самом деле было два взрыва: сначала рвануло на первом этаже, потом в лифтовой шахте и на лестнице в подъезде. Интервал между взрывами или хлопками примерно 10 секунд. Второй взрыв был мощнее первого», — пояснили жители дома.
Напомним, вчера в этом доме произошла утечка бытового газа. По данным следствия, один мужчина погиб, трое жителей дома получили ожоги и были госпитализированы. Погибший мужчина был сотрудником газовой службы.