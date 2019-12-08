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Повреждение газопровода считают причиной взрыва газа в Тюмени в доме на улице Шарова

8 декабря 2019, 12:39
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменцы выдвинули свою версию событий, связанных со взрывом газа
Жильцы дома № 10а по улице Павла Шарова, где накануне произошел взрыв бытового газа, предполагают, что газовая утечка произошла из-за повреждения газопровода. А его целостность в свою очередь была нарушена во время горизонтального бурения, сообщает Вслух.ру.
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Тюмень

«Вчера днем рядом с домом велись работы по прокладке коммуникации (возможно, электрокабеля) методом горизонтального бурения, а ближе к вечеру появился запах газа», — сообщают очевидцы.

После отъезда рабочих возле дома остались две огороженные ямы. А под землей расположен газопровод, подведенный к домам.

Жильцы задаются вопросом: «Как газ проник в новостройку?». Еще вчера вечером у них появилась версия, что газ мог просочиться по трубе, где уложен телефонный кабель.

«На самом деле было два взрыва: сначала рвануло на первом этаже, потом в лифтовой шахте и на лестнице в подъезде. Интервал между взрывами или хлопками примерно 10 секунд. Второй взрыв был мощнее первого», — пояснили жители дома.

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Напомним, вчера в этом доме произошла утечка бытового газа. По данным следствия, один мужчина погиб, трое жителей дома получили ожоги и были госпитализированы. Погибший мужчина был сотрудником газовой службы.

#Новости#Происшествия#Тюменская область#ЧП#Тюмень#Рузиля Райтер
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