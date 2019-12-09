В Тюменской области на четверть выросло число выявленных коррупционных преступлений

По его словам, за 10 месяцев текущего года в Тюменской области зарегистрировано 427 коррупционных преступлений, что на четверть больше, чем за тот же период прошлого года.
«Размер ущерба от коррупционных преступлений по направленным в суд уголовным делам превысил 212 млн рублей», - уточнил Владислав Московских.
Прокурор региона также отметил, что рост числа выявляемых коррупционных преступлений связан с активной работой правоохранительных органов.
Для борьбы с коррупцией в Тюменской области прокурор региона планирует использовать новые методы, некоторые из которых были выработаны в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов.
По статистике, зачастую коррупционные преступления в Тюменской области совершаются в сфере расходования бюджетных средств (в госзакупках для государственных и муниципальных нужд), рассказал прокурор региона.
Что же касается причин, по которым не бедные люди берут и вымогают взятки, Владислав Московских назвал главную - алчность.