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В Тюменской области на четверть выросло число выявленных коррупционных преступлений

9 декабря 2019, 06:24
Фото: 1Mi
В Тюменской области на четверть выросло число выявленных коррупционных прес
Прокурор Тюменской области Владислав Московских рассказал о коррупции в регионе.
Сюжет
Тюмень

По его словам, за 10 месяцев текущего года в Тюменской области зарегистрировано 427 коррупционных преступлений, что на четверть больше, чем за тот же период прошлого года.

«Размер ущерба от коррупционных преступлений по направленным в суд уголовным делам превысил 212 млн рублей», - уточнил Владислав Московских.

Прокурор региона также отметил, что рост числа выявляемых коррупционных преступлений связан с активной работой правоохранительных органов.

Для борьбы с коррупцией в Тюменской области прокурор региона планирует использовать новые методы, некоторые из которых были выработаны в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов.

По статистике, зачастую коррупционные преступления в Тюменской области совершаются в сфере расходования бюджетных средств (в госзакупках для государственных и муниципальных нужд), рассказал прокурор региона.

Что же касается причин, по которым не бедные люди берут и вымогают взятки, Владислав Московских назвал главную - алчность.

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