В Тюмени юридическая фирма не смогла доказать клиентке, что переоформила дом

Женщина подала на эту фирму в суд за ненадлежащее предоставление услуг, за которые она заплатила. Спор между сторонами разгорелся, потому что полгода юристы не могли переоформить дом тюменки. Юристы были не согласны, они утверждали, что по максимуму выполнили все работы, а клиентка просто расторгла договор об оказании услуг на финишной прямой.
«Решение Центрального районного суда Тюмени оставить без изменения, а апелляционную жалобу ответчика „Виндекс Групп“ — без удовлетворения», — поддержал суд тюменку.
«Виндекс Групп» предлагали женщине заключить мировое соглашение, но она не согласилась. Юристы хотели выплатить ей 35 тыс. рублей, из которых 15 тыс. рублей — компенсация, а 20 тыс. рублей — возврат.