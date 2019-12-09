В Тюмени юридическая фирма не смогла доказать клиентке, что переоформила дом

Женщина подала на эту фирму в суд за ненадлежащее предоставление услуг, за которые она заплатила. Спор между сторонами разгорелся, потому что полгода юристы не могли переоформить дом тюменки. Юристы были не согласны, они утверждали, что по максимуму выполнили все работы, а клиентка просто расторгла договор об оказании услуг на финишной прямой.