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В Тюмени юридическая фирма не смогла доказать клиентке, что переоформила дом

9 декабря 2019, 09:27
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени юридическая фирма не смогла доказать клиентке, что переоформила до
Тюменской юридической компании «Виндекс Групп» не удалось оспорить решение суда о выплате тюменке 90 тыс. рублей, сообщает 72.ru.
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Суд

Женщина подала на эту фирму в суд за ненадлежащее предоставление услуг, за которые она заплатила. Спор между сторонами разгорелся, потому что полгода юристы не могли переоформить дом тюменки. Юристы были не согласны, они утверждали, что по максимуму выполнили все работы, а клиентка просто расторгла договор об оказании услуг на финишной прямой.

«Решение Центрального районного суда Тюмени оставить без изменения, а апелляционную жалобу ответчика „Виндекс Групп“ — без удовлетворения», — поддержал суд тюменку.

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«Виндекс Групп» предлагали женщине заключить мировое соглашение, но она не согласилась. Юристы хотели выплатить ей 35 тыс. рублей, из которых 15 тыс. рублей — компенсация, а 20 тыс. рублей — возврат.

#Новости#Тюменская область#Суд#Договоры#Юристы#Тюменский район#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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