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В Тюмени из горящей прачечной эвакуировали 50 человек

9 декабря 2019, 11:12
Фото: ЧС Тюмень
На улице Мира в Тюмени загорелась прачечная.
В Тюмени 9 декабря на улице Мира, 1 загорелось помещение прачечной. На место ЧП прибыли шесть единиц спецтехники МЧС, сообщают в ведомстве.
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Тюмень

По предварительным данным, в здании загорелась гладильная машина. Далее огонь перекинулся на вентиляционную систему здания. Возможной причиной возгорания стало короткое замыкание в проводке.

Фото: МЧС по Тюменской области

«На месте ЧП находится несколько организаций» , - отметили очевидцы в одном из пабликов.

На место инцидента прибыла бригада скорой помощи и полиция. Спасатели МЧС прибыли на вызов в 13:35. Примерно через час пламя удалось полностью ликвидировать. Из здания было эвакуировано 50 человек из них 25 человек обслуживающего персонала, пострадавших нет.

На данный момент дознаватели определяют все обстоятельства произошедшего.

#Новости#МЧС#Пожары#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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