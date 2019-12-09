В Тюмени из горящей прачечной эвакуировали 50 человек

По предварительным данным, в здании загорелась гладильная машина. Далее огонь перекинулся на вентиляционную систему здания. Возможной причиной возгорания стало короткое замыкание в проводке.
«На месте ЧП находится несколько организаций» , - отметили очевидцы в одном из пабликов.
На место инцидента прибыла бригада скорой помощи и полиция. Спасатели МЧС прибыли на вызов в 13:35. Примерно через час пламя удалось полностью ликвидировать. Из здания было эвакуировано 50 человек из них 25 человек обслуживающего персонала, пострадавших нет.
На данный момент дознаватели определяют все обстоятельства произошедшего.