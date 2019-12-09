nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменская ВИЧ-диссидентка попыталась скрыть своего ребенка от приставов

9 декабря 2019, 07:52
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменская ВИЧ-диссидентка попыталась скрыть своего ребенка от приставов
Тюменская ВИЧ-диссидентка пыталась скрыть свою шестилетнюю дочку от приставов. Недавно суд принял решение лишить женщину родительских прав, потому что она отказывалась от лечения своей дочери со статусом ВИЧ методом ретровирусной терапии, сообщает 72.ru.
Сюжет
Тюмень

«На прошлой неделе, в пятницу, суд вынес решение ограничить в родительских правах 36-летнюю мать ребенка. Девочку было решено передать городским органам опеки и попечительства», — пояснили в УФССП по Тюменской области.

Судебные приставы посетили все места, где могли находиться мать и ребенок, но нигде их не нашли. По одному из адресов живет бабушка, но и она отказалась сообщить, где прячутся ее родные. Далее сотрудники в течении суток все же вышли на контакт с диссиденткой. Они уговорили бабушку и саму женщину привезти ребенка в медицинское учреждение.

За девочкой, пока она будет в больнице, будет ухаживать бабушка. В дальнейшем на женщину могут оформить опекунство.

В Тюмени просят лишить родительских прав местную ВИЧ-диссидентку
Узнать подробнее

Напомним, что заявление в суд подал тюменский Центр профилактики и борьбы со СПИДом. Это было коллективное решение представителей различных ведомств, принятое во время их рабочей встречи по данному вопросу.

#Новости#ВИЧ-диссиденты#Судебные приставы#Тюменская область#ВИЧ#Тюменский район#Тюмень#Рузиля Райтер#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25