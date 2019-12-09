Тюменская ВИЧ-диссидентка попыталась скрыть своего ребенка от приставов

«На прошлой неделе, в пятницу, суд вынес решение ограничить в родительских правах 36-летнюю мать ребенка. Девочку было решено передать городским органам опеки и попечительства», — пояснили в УФССП по Тюменской области.
Судебные приставы посетили все места, где могли находиться мать и ребенок, но нигде их не нашли. По одному из адресов живет бабушка, но и она отказалась сообщить, где прячутся ее родные. Далее сотрудники в течении суток все же вышли на контакт с диссиденткой. Они уговорили бабушку и саму женщину привезти ребенка в медицинское учреждение.
За девочкой, пока она будет в больнице, будет ухаживать бабушка. В дальнейшем на женщину могут оформить опекунство.
Напомним, что заявление в суд подал тюменский Центр профилактики и борьбы со СПИДом. Это было коллективное решение представителей различных ведомств, принятое во время их рабочей встречи по данному вопросу.