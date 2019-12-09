Тюменская ВИЧ-диссидентка попыталась скрыть своего ребенка от приставов

Судебные приставы посетили все места, где могли находиться мать и ребенок, но нигде их не нашли. По одному из адресов живет бабушка, но и она отказалась сообщить, где прячутся ее родные. Далее сотрудники в течении суток все же вышли на контакт с диссиденткой. Они уговорили бабушку и саму женщину привезти ребенка в медицинское учреждение.