В Тюмени просят лишить родительских прав местную ВИЧ-диссидентку

Это коллективное решение представителей различных ведомств, принятое накануне во время их рабочей встречи по данному вопросу.
«Если действия родителей представляют угрозу ребенку, то государство вправе применять меры по его защите. Ребенок, чья мама отрицает существование ВИЧ, находится в опасности. Поэтому мы решили провести судебное заседание по ограничению родительских прав, так как мама не идет ни на какие шаги навстречу», — пояснил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.
Заявление в суд подал тюменский Центр профилактики и борьбы со СПИДом. Решение будет принимать судья.
Детский омбудсмен отметил, что после того, как опасность будет отведена, мать ребенка сможет восстановить свои родительские права.