В Тюмени просят лишить родительских прав местную ВИЧ-диссидентку

«Если действия родителей представляют угрозу ребенку, то государство вправе применять меры по его защите. Ребенок, чья мама отрицает существование ВИЧ, находится в опасности. Поэтому мы решили провести судебное заседание по ограничению родительских прав, так как мама не идет ни на какие шаги навстречу», — пояснил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.