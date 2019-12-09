Тюменец ударил ножом мужчину и спрятал улику под чужой машиной

В день преступления потерпевший со своим другом распивал алкогольные напитки в коридоре. Позже они встретили незнакомого мужчину, с которым у заявителя возник конфликт. В дальнейшем словесная перепалка переросла в драку. Злоумышленник достал из кармана нож и ранил в грудную клетку пострадавшего. Совершив преступление, мужчина попытался избавиться от ножа, спрятав его под чужим автомобилем.