Тюменец ударил ножом мужчину и спрятал улику под чужой машиной

"Инцидент произошел в одном из общежитий Тюмени", - говорится в сообщении.
В день преступления потерпевший со своим другом распивал алкогольные напитки в коридоре. Позже они встретили незнакомого мужчину, с которым у заявителя возник конфликт. В дальнейшем словесная перепалка переросла в драку. Злоумышленник достал из кармана нож и ранил в грудную клетку пострадавшего. Совершив преступление, мужчина попытался избавиться от ножа, спрятав его под чужим автомобилем.
Преступником оказался 27-летний житель Тюмени. Возбуждено уголовное дело. Мужчину могут посадить в тюрьму на 10 лет.