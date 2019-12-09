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Тюменец ударил ножом мужчину и спрятал улику под чужой машиной

9 декабря 2019, 09:50
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменец ударил ножом мужчину и спрятал улику под чужой машиной
Тюменец ударил мужчину ножом в грудь, а затем спрятал орудие преступления под чужим автомобилем. Информация об этом опубликована на сайте УМВД России по Тюменской области.
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Тюмень

"Инцидент произошел в одном из общежитий Тюмени", - говорится в сообщении.

В день преступления потерпевший со своим другом распивал алкогольные напитки в коридоре. Позже они встретили незнакомого мужчину, с которым у заявителя возник конфликт. В дальнейшем словесная перепалка переросла в драку. Злоумышленник достал из кармана нож и ранил в грудную клетку пострадавшего. Совершив преступление, мужчина попытался избавиться от ножа, спрятав его под чужим автомобилем.

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Преступником оказался 27-летний житель Тюмени. Возбуждено уголовное дело. Мужчину могут посадить в тюрьму на 10 лет.

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