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С тюменской фирмы требуют миллион рублей из-за захоронения опасных отходов

9 декабря 2019, 13:42
Фото: Экологическое движение «Зеленый хоровод»
С тюменской фирмы требуют миллион рублей из-за захоронения опасных отходов
Тюменскую компанию ООО «ИнтерфейсСтрой» обвиняют захоронении фенольного дома. С фирмы требуют млн рублей, сообщает 72.ру.
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Тюмень

В 2013 году юрлицо должно было разобрать и утилизировать ветхую двухэтажку. Летом 2019 года на этом месте началось строительство котельной. В ходе раскопок котлована были обнаружены фрагменты строительного мусора под полутораметровым слоем земли. История получила резонанс в СМИ, к делу подключилась прокуратура. Ущерб был оценён в один млн рублей.

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На суде представители ООО «ИнтерфейсСтрой» отмечают, что готовы провести экспертизу фрагментов. Они полагают, что обломки не имеют отношение к снесенному в 2013 году дому. Рассмотрение дела перенесено на 2020 год.

#Новости#Отходы#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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