С тюменской фирмы требуют миллион рублей из-за захоронения опасных отходов

В 2013 году юрлицо должно было разобрать и утилизировать ветхую двухэтажку. Летом 2019 года на этом месте началось строительство котельной. В ходе раскопок котлована были обнаружены фрагменты строительного мусора под полутораметровым слоем земли. История получила резонанс в СМИ, к делу подключилась прокуратура. Ущерб был оценён в один млн рублей.
На суде представители ООО «ИнтерфейсСтрой» отмечают, что готовы провести экспертизу фрагментов. Они полагают, что обломки не имеют отношение к снесенному в 2013 году дому. Рассмотрение дела перенесено на 2020 год.