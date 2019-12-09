С тюменской фирмы требуют миллион рублей из-за захоронения опасных отходов

В 2013 году юрлицо должно было разобрать и утилизировать ветхую двухэтажку. Летом 2019 года на этом месте началось строительство котельной. В ходе раскопок котлована были обнаружены фрагменты строительного мусора под полутораметровым слоем земли. История получила резонанс в СМИ, к делу подключилась прокуратура. Ущерб был оценён в один млн рублей.