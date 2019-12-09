Отечественный рынок медизделий против импорта. Кто побеждает?

«То, что мы завозим из-за рубежа по медтехнике, не облагается НДС. А у наших производителей - облагается. Мы уже с Минпромторгом предложения вносили о том, что надо выровнять по крайней мере позиции. Если мы платим НДС, то должны платить и те, кто идёт со своей продукцией на этот рынок», – добавляет он.