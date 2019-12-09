Отечественный рынок медизделий против импорта. Кто побеждает?

«В последние годы идёт активное наращивание объёмов, производимых внутри России. Задача сейчас достаточно амбициозная – не менее 40% медизделий мы должны производить сами к 2030 году», – уверяет президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
По оценкам Министерства промышленной торговли, отечественный рынок медицинских изделий в этом году составит 340 млрд рублей.
По оценкам Минпромторга, рынок медицинских изделий России в текущем году составит 340 млрд рублей. При этом 75% – импортные изделия, а большая часть денег выделяется из государственного бюджета. Самым большим сегментом этого рынка является медицинское оборудование: средства реабилитации, инструменты для нейро- и кардиохирургии, другие инструменты для операционных и одноразовые шприцы.
Шприцы
На территории России шприцы начали производить еще во времена СССР. Как признается генеральный директор подмосковного завода «Стерин» Юрий Желонкин, конкурентами в этой сфере являются азиатские производители.
«Основную конкуренцию нам составляют не отечественные производства, как ни странно, – это производители из Юго-Восточной Азии, в основном, Китай. В связи с этим у нас есть планы по развитию номенклатуры. То есть, мы будем заниматься другими изделиями одноразовыми медицинскими», – говорит Желонкин.
Что-то начинает терять актуальность
Питерский завод «Красногвардеец» производит сшивающий инструмент, который не изменялся на протяжении 30 лет. В связи с этим потихоньку теряет спрос.
«Это занято другими более современными инструментами в большей части одноразового применения. Наш же инструмент служит довольно длительный срок: от 10 до 20 лет иногда и дольше продолжает работать. Поэтому мы не можем втиснуться в другую нишу с этим инструментом», – говорит председатель совета директоров ПАО «Красногвардеец» Виктор Антонов.
Сшивающие аппараты питерского завода через пять-семь лет не будут нужны из-за особенности хирургических операций. Но предприятие от этого не прекратит свою деятельность. Сегодня наркозно-дыхательное оборудование формирует 80% выручки «Красногвардейца».
По словам Антонова, нет возможности увеличивать выпуск сшивающих инструментов из-за того, что для этого нет рынка. Но он уверяет, что для наркозных аппаратов ниша более серьезная.
Проблемы
Одна из проблем отечественных производителей медицинских изделий заключается в сложности регистрации инструментов и аппаратов. Участники рынка оценивают, что сумма затрат может варьироваться от одного до десяти миллионов рублей за одно изделие, и на это может уйти до двух лет.
Сергей Катырин заявляет, что для появления инновационной продукции необходимо максимально сокращать цикл регистрации.
«То, что мы завозим из-за рубежа по медтехнике, не облагается НДС. А у наших производителей - облагается. Мы уже с Минпромторгом предложения вносили о том, что надо выровнять по крайней мере позиции. Если мы платим НДС, то должны платить и те, кто идёт со своей продукцией на этот рынок», – добавляет он.
Промышленные ведомства пытаются решить эту задачу. Ввели ограничения: если в аукционе по госконтракту участвует две российские компании, иностранцы не допускаются. Одна из последних предложенных мер – квотирование при госзакупках. На рынке, где основной источник средств – бюджет, гарантии сбыта могут стать серьёзным стимулом к развитию.