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Отечественный рынок медизделий против импорта. Кто побеждает?

9 декабря 2019, 12:59
Фото: 1Mi
Современная медицина не стоит на месте. Ее развитие с каждым днем происходит все быстрее и быстрее. Медицинская техника позволяет врачу делать то, что еще десять лет представить было сложно. «Наш город» разбирался, развивается ли эта сфера?

«В последние годы идёт активное наращивание объёмов, производимых внутри России. Задача сейчас достаточно амбициозная – не менее 40% медизделий мы должны производить сами к 2030 году», – уверяет президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

По оценкам Министерства промышленной торговли, отечественный рынок медицинских изделий в этом году составит 340 млрд рублей.

По оценкам Минпромторга, рынок медицинских изделий России в текущем году составит 340 млрд рублей. При этом 75% – импортные изделия, а большая часть денег выделяется из государственного бюджета. Самым большим сегментом этого рынка является медицинское оборудование: средства реабилитации, инструменты для нейро- и кардиохирургии, другие инструменты для операционных и одноразовые шприцы.

Шприцы

На территории России шприцы начали производить еще во времена СССР. Как признается генеральный директор подмосковного завода «Стерин» Юрий Желонкин, конкурентами в этой сфере являются азиатские производители.

«Основную конкуренцию нам составляют не отечественные производства, как ни странно, – это производители из Юго-Восточной Азии, в основном, Китай. В связи с этим у нас есть планы по развитию номенклатуры. То есть, мы будем заниматься другими изделиями одноразовыми медицинскими», – говорит Желонкин.

Что-то начинает терять актуальность

Питерский завод «Красногвардеец» производит сшивающий инструмент, который не изменялся на протяжении 30 лет. В связи с этим потихоньку теряет спрос.

«Это занято другими более современными инструментами в большей части одноразового применения. Наш же инструмент служит довольно длительный срок: от 10 до 20 лет иногда и дольше продолжает работать. Поэтому мы не можем втиснуться в другую нишу с этим инструментом», – говорит председатель совета директоров ПАО «Красногвардеец» Виктор Антонов.

Сшивающие аппараты питерского завода через пять-семь лет не будут нужны из-за особенности хирургических операций. Но предприятие от этого не прекратит свою деятельность. Сегодня наркозно-дыхательное оборудование формирует 80% выручки «Красногвардейца».

По словам Антонова, нет возможности увеличивать выпуск сшивающих инструментов из-за того, что для этого нет рынка. Но он уверяет, что для наркозных аппаратов ниша более серьезная.

Проблемы

Одна из проблем отечественных производителей медицинских изделий заключается в сложности регистрации инструментов и аппаратов. Участники рынка оценивают, что сумма затрат может варьироваться от одного до десяти миллионов рублей за одно изделие, и на это может уйти до двух лет.

Сергей Катырин заявляет, что для появления инновационной продукции необходимо максимально сокращать цикл регистрации.

«То, что мы завозим из-за рубежа по медтехнике, не облагается НДС. А у наших производителей - облагается. Мы уже с Минпромторгом предложения вносили о том, что надо выровнять по крайней мере позиции. Если мы платим НДС, то должны платить и те, кто идёт со своей продукцией на этот рынок», – добавляет он.

Промышленные ведомства пытаются решить эту задачу. Ввели ограничения: если в аукционе по госконтракту участвует две российские компании, иностранцы не допускаются. Одна из последних предложенных мер – квотирование при госзакупках. На рынке, где основной источник средств – бюджет, гарантии сбыта могут стать серьёзным стимулом к развитию.

#Новости#Медицина#ТПП#Здравоохранение#Тюмень#Радик Енчу#Общество
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