Около 20 человек эвакуировали из тюменской поликлиники №4

Причиной эвакуации стал забытый чемодан. По данным МВД, на место ЧП выехала оперативная группа, в ходе проверки ничего подозрительного не обнаружено. Стражам правопорядка удалось установить владельца чемодана. Мужчина забыл свои вещи после обследования в медицинском учреждении.