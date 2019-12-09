nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Около 20 человек эвакуировали из тюменской поликлиники №4

9 декабря 2019, 12:52
Фото: Инцидент Тюмень
Около 20 человек эвакуировали из тюменской поликлиники
В Тюмени 9 декабря из поликлиники №4 эвакуировали посетителей. Инцидент произошел около 12:45, сообщает Вслух.ру.
Сюжет
Тюмень

Причиной эвакуации стал забытый чемодан. По данным МВД, на место ЧП выехала оперативная группа, в ходе проверки ничего подозрительного не обнаружено. Стражам правопорядка удалось установить владельца чемодана. Мужчина забыл свои вещи после обследования в медицинском учреждении.

«Пострадавших нет», - отметили СМИ.

Очевидцы сообщают, что из здания поликлиники было эвакуировано около 20 человек. В МЧС изданию «Наш город» заявили, что им подобного вызова не поступало.

В Тюмени из горящей прачечной эвакуировали 50 человек
Узнать подробнее

И сегодня в областной столице пожарным пришлось эвакуировать 50 человек из-за пожара в прачечной. Пострадавших нет.

#Новости#МВД#Эвакуация#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25