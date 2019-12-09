Около 20 человек эвакуировали из тюменской поликлиники №4

Причиной эвакуации стал забытый чемодан. По данным МВД, на место ЧП выехала оперативная группа, в ходе проверки ничего подозрительного не обнаружено. Стражам правопорядка удалось установить владельца чемодана. Мужчина забыл свои вещи после обследования в медицинском учреждении.
«Пострадавших нет», - отметили СМИ.
Очевидцы сообщают, что из здания поликлиники было эвакуировано около 20 человек. В МЧС изданию «Наш город» заявили, что им подобного вызова не поступало.
И сегодня в областной столице пожарным пришлось эвакуировать 50 человек из-за пожара в прачечной. Пострадавших нет.