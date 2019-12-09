На Губернаторских чтениях обсуждают конкурентные преимущества Тюменской области

Цикл мероприятий открыл губернатор Тюменской области Александр Моор. Основной темой сегодня стало обсуждение конкурентных преимуществ Тюменской области, как их использовать и развивать.
«Порой важно свежим взглядом посмотреть на перспективы нашего региона и подумать, какие отрасли ещё не охвачены. Ответы эти вопросы мы и будем искать во время «Губернаторских чтений», — пояснил глава области.
Сергей Афонцев, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой мировой экономики экономического факультета им. М. В. Ломоносова, представит доклад о конкурентных преимуществах.