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На Губернаторских чтениях обсуждают конкурентные преимущества Тюменской области

9 декабря 2019, 09:02
Фото: Наш город / 1Mi
На Губернаторских чтениях обсуждают конкурентные преимущества Тюменской обл
Сегодня в Тюмени открылись «Губернаторские чтения», сообщает Комсомольская правда Тюмень.

Цикл мероприятий открыл губернатор Тюменской области Александр Моор. Основной темой сегодня стало обсуждение конкурентных преимуществ Тюменской области, как их использовать и развивать.

«Порой важно свежим взглядом посмотреть на перспективы нашего региона и подумать, какие отрасли ещё не охвачены. Ответы эти вопросы мы и будем искать во время «Губернаторских чтений», — пояснил глава области.

В рейтинге губернаторов УрФО Александр Моор поднялся на вторую строчку
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Сергей Афонцев, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой мировой экономики экономического факультета им. М. В. Ломоносова, представит доклад о конкурентных преимуществах.

#Новости#Александр Моор#Тюменская область#Губернаторские чтения#Тюменский район#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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