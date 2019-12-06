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В рейтинге губернаторов УрФО Александр Моор поднялся на вторую строчку

6 декабря 2019, 06:41
Фото: Правительство Тюменской области
В рейтинге губернаторов УрФО Александр Моор поднялся на вторую строчку
Губернатор Тюменской области Александр Моор улучшил свою позицию в рейтинге глав регионов УрФО в ноябре, сообщает «Медиалогия».

С третьей строчки Александр Моор поднялся на вторую, первую занимает глава Челябинской области Алексей Текслер, на третьем месте - губернатор Югры Наталья Комарова.

«Рейтинг был составлен на основе упоминаний в СМИ», пояснили в «Медиалогии».

На улучшение позиций Александра Моора повлияло его уже ставшее традиционным обращение к региональному парламенту и жителям региона, соглашение, которое должно стабилизировать экологическую ситуацию в Тюменской и Курганской областях.

Помимо этого Александр Моор заявил, что на базе нефтехимической площадки «Сибура» может быт создана особая экономическая зона в Тобольске.

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