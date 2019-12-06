В рейтинге губернаторов УрФО Александр Моор поднялся на вторую строчку

С третьей строчки Александр Моор поднялся на вторую, первую занимает глава Челябинской области Алексей Текслер, на третьем месте - губернатор Югры Наталья Комарова.
«Рейтинг был составлен на основе упоминаний в СМИ», пояснили в «Медиалогии».
На улучшение позиций Александра Моора повлияло его уже ставшее традиционным обращение к региональному парламенту и жителям региона, соглашение, которое должно стабилизировать экологическую ситуацию в Тюменской и Курганской областях.
Помимо этого Александр Моор заявил, что на базе нефтехимической площадки «Сибура» может быт создана особая экономическая зона в Тобольске.