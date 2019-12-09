Мобильный центр СУЭНКО применяет индивидуальный подход

В Тюменской области он организован в четырех филиалах СУЭНКО: Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковске. Он дает возможность потребителям подать заявку на технологическое присоединение и увеличение мощности ранее присоединенных объектов, не выезжая из дома.
В Тобольске благодарность СУЭНКО выразил пенсионер с инвалидностью 3 группы: «Прийти самому в моей ситуации затруднительно. Это очень хорошо, что подписать бумаги можно дома. Сотрудникам – спасибо, все объяснили».
С запросами в компанию обращаются граждане с инвалидностью, пожилые люди, семьи в трудной жизненной ситуации. К энергетической компании рассказали, что недавно их специалистам пришлось выезжать к многодетной семье с малолетними детьми, которая строила новый дом, старый пострадал от пожара.
«Очень удобно, все документы привезли домой. О времени выезда договаривались заранее. Все очень быстро – к нам приехали через три дня после заявки. Мы очень хотим завершить все работы и скорее переехать в новый дом», - рассказал глава семейства.
Услугой могут воспользоваться люди с ограниченными физическими возможностями, инвалиды, ветераны ВОВ, граждане, указавшие реальные причины на выезд сотрудника, предоставляется бесплатно. Чтобы пригласить специалиста необходимо оставить заявку на сайте suenco.ru, заполнив простую форму или позвонить по тел. 8 800 700 86 72 (4).