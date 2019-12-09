Мобильная связь в РФ может подорожать на 15% из-за дополнительных расходов операторов

Больше всего в цене прибавят тарифы средней и высокой ценовой категории. Тем самым поставщики услуг оплатят внедрение «пакета Яровой» и реализуют закон об устойчивом Рунете.
По данным доклада Content Review, дополнительной сложностью для компаний мобильной связи станет отсутствие регламентирующей документации. Для снижения издержек операторы могут снизить скорость и качество связи и уменьшить инвестиции в развитие систем передачи данных в России.
«Как только начинают говорить об угрозах, значит надо смотреть, где начинают воровать деньги», - отметил собеседник НИ Антон Меркуров.