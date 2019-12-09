nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мобильная связь в РФ может подорожать на 15% из-за дополнительных расходов операторов

9 декабря 2019, 13:00
Фото: pixabay.com
Мобильная связь в РФ может подорожать на 15% из-за дополнительных расходов
Эксперты заявляют, что мобильная связь в России в ближайшее время может подорожать на 15-20%. Скачёк цен будет происходить неравномерно, сообщают Новые известия.

Больше всего в цене прибавят тарифы средней и высокой ценовой категории. Тем самым поставщики услуг оплатят внедрение «пакета Яровой» и реализуют закон об устойчивом Рунете.

По данным доклада Content Review, дополнительной сложностью для компаний мобильной связи станет отсутствие регламентирующей документации. Для снижения издержек операторы могут снизить скорость и качество связи и уменьшить инвестиции в развитие систем передачи данных в России.

В Тобольске врачи провели урок по профориентации для старшеклассников
Узнать подробнее

«Как только начинают говорить об угрозах, значит надо смотреть, где начинают воровать деньги», - отметил собеседник НИ Антон Меркуров.

#Новости#Мобильная связь#Цены#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25