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Губернатора Курганской области Вадима Шумкова просят 31 декабря сделать выходным

9 декабря 2019, 08:20
Фото: change.org
Курганец просит губернатора отпустить 31 декабря на выходной местный госсап
Виктор Гареев создал петицию в адрес губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова с просьбой сделать 31 декабря выходным днем. Запрос опубликован на сайте change.org.
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Тюмень

Виктор не указывает, кем он работает, но, тем не менее, просит отпустить на выходной 31 декабря всех государственных и муниципальных служащих.

«Пусть согласно вашему распоряжению 31 декабря в этом году будет выходным днем для лиц, занимающих государственные должности в правительстве Курганской области, администрации Кургана, районных администрациях и сельских, а также для работников предприятий и учреждений, находящихся в собственности Курганской области. Пусть в этот день отдохнут и сотрудники силовых структур — УФСИН, УФССП, ФСБ и других», — поясняет мужчина.

«Прошу и призываю перенести выходной день с 28 декабря (это суббота) на 31 декабря. В этот день никогда никто реально не работает, все ходят из кабинета в кабинет и поздравляют друг друга. Выходной в этот день позволил бы зауральцам успеть подготовить себя, семью и стол к новогоднему празднику», — говорит Гареев.

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