Губернатора Курганской области Вадима Шумкова просят 31 декабря сделать выходным

Виктор не указывает, кем он работает, но, тем не менее, просит отпустить на выходной 31 декабря всех государственных и муниципальных служащих.
«Пусть согласно вашему распоряжению 31 декабря в этом году будет выходным днем для лиц, занимающих государственные должности в правительстве Курганской области, администрации Кургана, районных администрациях и сельских, а также для работников предприятий и учреждений, находящихся в собственности Курганской области. Пусть в этот день отдохнут и сотрудники силовых структур — УФСИН, УФССП, ФСБ и других», — поясняет мужчина.
«Прошу и призываю перенести выходной день с 28 декабря (это суббота) на 31 декабря. В этот день никогда никто реально не работает, все ходят из кабинета в кабинет и поздравляют друг друга. Выходной в этот день позволил бы зауральцам успеть подготовить себя, семью и стол к новогоднему празднику», — говорит Гареев.