Губернатора Курганской области Вадима Шумкова просят 31 декабря сделать выходным

«Прошу и призываю перенести выходной день с 28 декабря (это суббота) на 31 декабря. В этот день никогда никто реально не работает, все ходят из кабинета в кабинет и поздравляют друг друга. Выходной в этот день позволил бы зауральцам успеть подготовить себя, семью и стол к новогоднему празднику», — говорит Гареев.