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Эксперты проанализировали систему оказания онкологической помощи в Тюменской области

9 декабря 2019, 07:05
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Эксперты проанализировать систему оказания онкологической помощи в Тюменско
Тюмень посетила делегация специалистов НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина, рассказали в департаменте здравоохранения по региону.
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Тюмень

Делегация побывала в Медицинском городе, Морфологическом центре, Радиологическом центре и других медицинских учреждений региона. По итогам визита руководитель делегации Андрей Криницын, ведущий специалист по работе с регионами Национального медицинского исследовательского центра онкологии им Н.Н. Блохина заявил, что в Тюменской области высокий уровень организации диагностики онкологических заболеваний.

А как известно одна из целей регионального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями национального проекта «Здравоохранение» – приближение диагностической помощи.

«У вас есть все необходимое оборудование, обеспечение кадрами представлено на достаточно высоком уровне», - уточнил Андрей Криницын.

Помимо этого экспертам понравилась система раннего выявления онкологических заболеваний, отсутствие бумажного документооборота и полноценный мониторинг и учет больных со злокачественными образованиями, которым необходимо лечение в Медицинском городе.

Цель подобных визитов в Тюменскую область и другие регионы - улучшение доступности и качества медпомощи для онкобольных людей.

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#Новости#Онкологические заболевания#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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