Эксперты проанализировали систему оказания онкологической помощи в Тюменской области

Делегация побывала в Медицинском городе, Морфологическом центре, Радиологическом центре и других медицинских учреждений региона. По итогам визита руководитель делегации Андрей Криницын, ведущий специалист по работе с регионами Национального медицинского исследовательского центра онкологии им Н.Н. Блохина заявил, что в Тюменской области высокий уровень организации диагностики онкологических заболеваний.
А как известно одна из целей регионального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями национального проекта «Здравоохранение» – приближение диагностической помощи.
«У вас есть все необходимое оборудование, обеспечение кадрами представлено на достаточно высоком уровне», - уточнил Андрей Криницын.
Помимо этого экспертам понравилась система раннего выявления онкологических заболеваний, отсутствие бумажного документооборота и полноценный мониторинг и учет больных со злокачественными образованиями, которым необходимо лечение в Медицинском городе.
Цель подобных визитов в Тюменскую область и другие регионы - улучшение доступности и качества медпомощи для онкобольных людей.