Эксперты проанализировали систему оказания онкологической помощи в Тюменской области

Делегация побывала в Медицинском городе, Морфологическом центре, Радиологическом центре и других медицинских учреждений региона. По итогам визита руководитель делегации Андрей Криницын, ведущий специалист по работе с регионами Национального медицинского исследовательского центра онкологии им Н.Н. Блохина заявил, что в Тюменской области высокий уровень организации диагностики онкологических заболеваний.