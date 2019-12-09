Двое пострадавших после взрыва в Тюмени находятся в реанимации

У второго пациента – 10 % ожогов поверхности тела. Оба тюменца находятся в реанимации. В ходе инцидента одна из пострадавших получила сотрясение головного и наблюдается в ОКБ №2. В ближайшее время её планируется выписать из больницы.
В Тюмени 7 декабря на улице Шарова произошел взрыв газа. В результате ЧП, один человек погиб. Причиной взрыва мог стать электрик одной из организаций. Прибывшая бригада аварийной службы АО «Газпром газораспределение Север» попытались устранить аварию, но произошел взрыв. Городские власти переселили часть жильцов дома в гостиницу «Колос».