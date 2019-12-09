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Двое пострадавших после взрыва в Тюмени находятся в реанимации

9 декабря 2019, 11:05
Фото: 1Mi
Двое пострадавших после взрыва в Тюмени находятся в реанимации
На данный момент двое пострадавших находятся в реанимации в ОКБ №1 после взрыва на улице Шарова, 10а. У одного из них почти 80% ожогов поверхности тела, сообщили в департаменте здравоохранения региона.
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Тюмень

У второго пациента – 10 % ожогов поверхности тела. Оба тюменца находятся в реанимации. В ходе инцидента одна из пострадавших получила сотрясение головного и наблюдается в ОКБ №2. В ближайшее время её планируется выписать из больницы.

Вмешательство сторонней организации стало причиной взрыва бытового газа в Тюмени
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В Тюмени 7 декабря на улице Шарова произошел взрыв газа. В результате ЧП, один человек погиб. Причиной взрыва мог стать электрик одной из организаций. Прибывшая бригада аварийной службы АО «Газпром газораспределение Север» попытались устранить аварию, но произошел взрыв. Городские власти переселили часть жильцов дома в гостиницу «Колос».

#Новости#ОКБ №1#ОКБ №2#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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