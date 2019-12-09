Африканский студент, учившийся в Тюмени, депортирован из России за проведение намаза

Африканец признан виновным в нарушении визового режима. Он был студентом Тюменского индустриального университета и прибыл в Тюмень по учебной визе.
«Он также осуществлял религиозную деятельность (проводил намаз), чем нарушил режим пребывания», — говорится в карточке его дела. Решение о депортации студента вынесли в Ленинском суде Тюмени.
Абасс свою вину не признал. Он пояснил, что просто совершал намаз, но никогда его не проводил. Однако во время задержания полицейскими он сказал, что с разрешения имама по ночам около трех лет назад проводил намаз в мечети. Два свидетеля подтвердили, что, исполняя функции имама, он проводил намазы утром и ночью.
Также в суде была показана видеозапись, где мужчина африканской внешности исполняет функции имама в мечети.
За 2019 год приставы выдворили 512 разных иностранцев, нарушивших режим пребывания в Тюмени.