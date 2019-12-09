Африканский студент, учившийся в Тюмени, депортирован из России за проведение намаза

Абасс свою вину не признал. Он пояснил, что просто совершал намаз, но никогда его не проводил. Однако во время задержания полицейскими он сказал, что с разрешения имама по ночам около трех лет назад проводил намаз в мечети. Два свидетеля подтвердили, что, исполняя функции имама, он проводил намазы утром и ночью.