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Африканский студент, учившийся в Тюмени, депортирован из России за проведение намаза

9 декабря 2019, 11:05
Фото: Наш город / 1Mi
Африканский студент, учившийся в Тюмени, депортирован из России за проведен
В Тюмени оштрафовали на 2 тыс. рублей и постановили депортировать из страны гражданина Республики Гана Мохаммеда Абасса Кашафа, сообщает Znak.
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Тюмень

Африканец признан виновным в нарушении визового режима. Он был студентом Тюменского индустриального университета и прибыл в Тюмень по учебной визе.

«Он также осуществлял религиозную деятельность (проводил намаз), чем нарушил режим пребывания», — говорится в карточке его дела. Решение о депортации студента вынесли в Ленинском суде Тюмени.

Абасс свою вину не признал. Он пояснил, что просто совершал намаз, но никогда его не проводил. Однако во время задержания полицейскими он сказал, что с разрешения имама по ночам около трех лет назад проводил намаз в мечети. Два свидетеля подтвердили, что, исполняя функции имама, он проводил намазы утром и ночью.

Также в суде была показана видеозапись, где мужчина африканской внешности исполняет функции имама в мечети.

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За 2019 год приставы выдворили 512 разных иностранцев, нарушивших режим пребывания в Тюмени.

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