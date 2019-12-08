В Тюмени обсудят проект строительства кампуса на 1000 мест с ресторанами и кафе

"Стоимость строительства объекта оценивается почти в 4 млрд рублей", - отмечено в сообщении.
Из данной суммы на строительство планируется направить более 2 млрд рублей, на мебель и инвентарь — 416 млн рублей, на обустройство канала — более 160 млн рублей.
Кампус рассчитан на 1000 мест, из них 600 предназначено для проживания студентов, 300 — магистров, 75 — преподавателей и 25 — приглашенных преподавателей.
Помимо прочего в университетском городке будут работать рестораны, кафе, фитнес-клубы, тренажерные залы, центры обучения и клубы по интересам.