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В Тюмени обсудят проект строительства кампуса на 1000 мест с ресторанами и кафе

8 декабря 2019, 17:02
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени построят студенческий городок на 1000 мест с ресторанами и кафе
В Тюмени 24 декабря состоятся публичные слушания по вопросу строительства студенческого кампуса в логе реки Тюменки, сообщает Znak.
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Тюмень

"Стоимость строительства объекта оценивается почти в 4 млрд рублей", - отмечено в сообщении.

Из данной суммы на строительство планируется направить более 2 млрд рублей, на мебель и инвентарь — 416 млн рублей, на обустройство канала — более 160 млн рублей.

Кампус рассчитан на 1000 мест, из них 600 предназначено для проживания студентов, 300 — магистров, 75 — преподавателей и 25 — приглашенных преподавателей.

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Помимо прочего в университетском городке будут работать рестораны, кафе, фитнес-клубы, тренажерные залы, центры обучения и клубы по интересам.

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