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Жители Ялуторовска снова попытаются установить рекорд по выпеканию гигантского блина

8 декабря 2019, 11:40
Фото: Наш город / 1Mi
Жители Ялуторовска снова попытаются установить рекорд по выпеканию гигантск
В 2020 году в Ялуторовске снова состоится «Битва блинопеков», сообщает megatyumen.ru.
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Тюмень

Проведение мероприятия назначено на 1 марта на начало масленичных гуляний. Выпечь трехметровый блин попытаются в 14 раз.

«Трехметровый масленичный блин в Ялуторовске выпекают на протяжении 13 лет, однако сделать его идеально не удавалось. Обычно проблемы возникают во время его переворачивания на сковороде. Во время очередной попытки у ялуторовчан появится шанс попасть в Книгу рекордов страны», — рассказала главная теща Сибирской Масленицы Лариса Макарова.

Спустя 13 лет в Ялуторовске все-таки перевернули трехметровый блин
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Рецепт традиционного лакомства держится в секрете. Известно, что для приготовления теста в последний раз потребовалось 300 литров молока, 6 тысяч яиц и 400 килограммов муки.

#Новости#Тюменская область#Масленица#Ялуторовск#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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