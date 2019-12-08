Жители Ялуторовска снова попытаются установить рекорд по выпеканию гигантского блина

Проведение мероприятия назначено на 1 марта на начало масленичных гуляний. Выпечь трехметровый блин попытаются в 14 раз.
«Трехметровый масленичный блин в Ялуторовске выпекают на протяжении 13 лет, однако сделать его идеально не удавалось. Обычно проблемы возникают во время его переворачивания на сковороде. Во время очередной попытки у ялуторовчан появится шанс попасть в Книгу рекордов страны», — рассказала главная теща Сибирской Масленицы Лариса Макарова.
Рецепт традиционного лакомства держится в секрете. Известно, что для приготовления теста в последний раз потребовалось 300 литров молока, 6 тысяч яиц и 400 килограммов муки.