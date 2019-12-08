Жители Ялуторовска снова попытаются установить рекорд по выпеканию гигантского блина

«Трехметровый масленичный блин в Ялуторовске выпекают на протяжении 13 лет, однако сделать его идеально не удавалось. Обычно проблемы возникают во время его переворачивания на сковороде. Во время очередной попытки у ялуторовчан появится шанс попасть в Книгу рекордов страны», — рассказала главная теща Сибирской Масленицы Лариса Макарова.