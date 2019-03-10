Спустя 13 лет в Ялуторовске все-таки перевернули трехметровый блин

Пользователи сети не могут поверить, что блинопекам действительно удалось сделать то, что они пытались уже чертову дюжину лет. Подписчики требуют выложить видеонарезку, на которой видно, что блин и правда был перевернут. Пока в аккаунте выложена только одна фотография.