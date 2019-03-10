Спустя 13 лет в Ялуторовске все-таки перевернули трехметровый блин

Пользователи сети не могут поверить, что блинопекам действительно удалось сделать то, что они пытались уже чертову дюжину лет. Подписчики требуют выложить видеонарезку, на которой видно, что блин и правда был перевернут. Пока в аккаунте выложена только одна фотография.
Блин на Масленицу в Ялуторовске пытались испечь на трехметровой сковороде 12 лет подряд. На тринадцатый раз правила изменили, теперь его выпечкой занималась не одна команда Ялуторовской Тещи, а сразу пять, среди которых четыре из Ялуторовска и одна из Тюмени.
Напомним, что ялуторовская мэрия планировала зарегистрировать это событие в российской Книге рекордов. Регистрация обойдется в 195 тыс. рублей. Более 45 тысяч «Арт-Вояж» потратит на командировочные расходы, регистрация рекорда с его фиксацией обойдется в 63 тыс. рублей, сертификат «Книги рекордов России» - 10,5 тыс. рублей, 51 тыс. рублей - публикация рекорда на сайте проекта, еще 25 тыс. рублей - на публикацию в соцсетях.