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Спустя 13 лет в Ялуторовске все-таки перевернули трехметровый блин

10 марта 2019, 09:35
Фото: Инстаграм "Регион Тюмень"
Тринадцатая попытка перевернуть трехметровый блин на Масленицу в Ялуторовске оказалась успешной. Об этом сообщается в Instagram «Регион Тюмень».
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Тюмень

Пользователи сети не могут поверить, что блинопекам действительно удалось сделать то, что они пытались уже чертову дюжину лет. Подписчики требуют выложить видеонарезку, на которой видно, что блин и правда был перевернут. Пока в аккаунте выложена только одна фотография.

Блин на Масленицу в Ялуторовске пытались испечь на трехметровой сковороде 12 лет подряд. На тринадцатый раз правила изменили, теперь его выпечкой занималась не одна команда Ялуторовской Тещи, а сразу пять, среди которых четыре из Ялуторовска и одна из Тюмени.

Напомним, что ялуторовская мэрия планировала зарегистрировать это событие в российской Книге рекордов. Регистрация обойдется в 195 тыс. рублей. Более 45 тысяч «Арт-Вояж» потратит на командировочные расходы, регистрация рекорда с его фиксацией обойдется в 63 тыс. рублей, сертификат «Книги рекордов России» - 10,5 тыс. рублей, 51 тыс. рублей - публикация рекорда на сайте проекта, еще 25 тыс. рублей - на публикацию в соцсетях.

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#Новости#Рекорды#Масленица#Ялуторовск#Блины#Тюмень#Павел Захаров#Общество
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