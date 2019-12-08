Жильцов дома, где произошла утечка газа, разместят в тюменской гостинице

«По последним данным в доме находились 16 человек. В гостиницу готов поехать один человек, и еще одна семья рассматривает такую возможность», — сообщают в администрации.
Мэр Тюмени дал поручение УМВД обеспечить охрану территории. Департамент городского хозяйства администрации Тюмени совместно с управляющей организацией обеспечит наблюдение за состоянием жилых помещений и восстановлением теплового контура дома.
Напомним, вчера в этом доме произошла утечка бытового газа. По данным следствия, один мужчина погиб, трое жителей дома получили ожоги и были госпитализированы. Погибший мужчина был сотрудником газовой службы.