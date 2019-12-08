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Жильцов дома, где произошла утечка газа, разместят в тюменской гостинице

8 декабря 2019, 05:29
Фото: Наш город / 1Mi
Жильцов дома, где произошла утечка газа, разместят в тюменской гостинице
Жильцов многоэтажного дома № 10а по улице Павла Шарова, где накануне произошел взрыв бытового газа, готовы разместить в гостинице «Колос». Информация об этом опубликована на сайте городской администрации.
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Тюмень

«По последним данным в доме находились 16 человек. В гостиницу готов поехать один человек, и еще одна семья рассматривает такую возможность», — сообщают в администрации.

Мэр Тюмени дал поручение УМВД обеспечить охрану территории. Департамент городского хозяйства администрации Тюмени совместно с управляющей организацией обеспечит наблюдение за состоянием жилых помещений и восстановлением теплового контура дома.

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Напомним, вчера в этом доме произошла утечка бытового газа. По данным следствия, один мужчина погиб, трое жителей дома получили ожоги и были госпитализированы. Погибший мужчина был сотрудником газовой службы.

#Новости#Взрывы бытового газа#Тюменская область#Тюменский район#Тюмень#Рузиля Райтер#Происшествия
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