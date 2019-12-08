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В Тюмени прошло заседание по ликвидации последствий взрыва бытового газа

8 декабря 2019, 15:02
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени прошло заседание по ликвидации последствий взрыва бытового газа
Сегодня на территории многоквартирного дома № 10а по улице Павла Шарова, где накануне произошел взрыв бытового газа, прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города Тюмени. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации.
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Тюмень

По итогу заседания различным ведомствам было поручено принять определенные меры по восстановлению жилого дома, пострадавшего от взрыва. Восстановление газоснабжения в здании запланировано выполнить до 12 декабря. До 9 декабря «УК Дуэт» совместно с АО «Тюменская домостроительная компания» обследует дом на предмет соблюдения требований безопасности и представит заключение в КЧС. Этим организациям до 10 декабря поручено обеспечить восстановление теплового контура и инженерных сетей дома, а также предоставить план восстановления общего имущества дома.

«УМВД России по городу Тюмени обеспечит охрану общественного порядка на территории, прилегающей к дому», — отмечено в сообщении.

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Сказано, что жильцы дома могут получить социальные выплаты из средств бюджета города.

#Новости#Взрывы бытового газа#Тюменская область#ЧП#Тюменский район#Тюмень#Рузиля Райтер#Происшествия
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