В Тюмени прошло заседание по ликвидации последствий взрыва бытового газа

По итогу заседания различным ведомствам было поручено принять определенные меры по восстановлению жилого дома, пострадавшего от взрыва. Восстановление газоснабжения в здании запланировано выполнить до 12 декабря. До 9 декабря «УК Дуэт» совместно с АО «Тюменская домостроительная компания» обследует дом на предмет соблюдения требований безопасности и представит заключение в КЧС. Этим организациям до 10 декабря поручено обеспечить восстановление теплового контура и инженерных сетей дома, а также предоставить план восстановления общего имущества дома.