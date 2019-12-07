В Тюмени из-за взрыва газа в жилом доме погиб человек

По предварительной версии пожар возник из-за взрыва газа. От удара взрывной волны окна в квартире выбило так сильно, что они отлетели от четырехэтажки на несколько метров. Один из газовиков от полученных ранений скончался.
«Инцидент произошел в квартире. Горение было на площади восемь квадратных метров. Наши сотрудники еще работают на месте», — сообщают в пресс-службе областного МЧС.
"Одному пострадавшему оказана медицинская помощь на месте. Двоих людей госпитализировали в реанимацию ожогового отделения ОКБ № 1. Их состояние оценивается как тяжёлое", - прокомментировали происшествие в департаменте здравоохранения Тюменской области.