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В Тюмени из-за взрыва газа в жилом доме погиб человек

7 декабря 2019, 15:06
Фото: ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи"
В Тюмени из-за взрыва газа произошел пожар с летальным исходом
Сегодня вечером в Тюмени в доме № 10а, расположенном на улице Шарова случился пожар. Есть жертвы.
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Тюмень

По предварительной версии пожар возник из-за взрыва газа. От удара взрывной волны окна в квартире выбило так сильно, что они отлетели от четырехэтажки на несколько метров. Один из газовиков от полученных ранений скончался.

«Инцидент произошел в квартире. Горение было на площади восемь квадратных метров. Наши сотрудники еще работают на месте», — сообщают в пресс-службе областного МЧС.

"Одному пострадавшему оказана медицинская помощь на месте. Двоих людей госпитализировали в реанимацию ожогового отделения ОКБ № 1. Их состояние оценивается как тяжёлое", - прокомментировали происшествие в департаменте здравоохранения Тюменской области.

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